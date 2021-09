iPad mini 6 : un lancement en octobre ? C'est ce que révèle un accessoiriste

Il y a 5 heures (Màj il y a 5 heures)

Julien Russo

Réagir



Tout le monde n'est pas intéressé par les iPad à très grand format comme les iPad Pro, il y a aussi un grand nombre de clients qui apprécient les tablettes avec un plus petit écran, ce qui facilite le transport et la maniabilité. Pour cette clientèle, Apple propose l'iPad en version mini. Jusqu'ici, cinq générations de cette tablette ont vu le jour et à chaque fois, c’est le gros succès. Souhaitant continuer sur cette lancée, Apple va bientôt proposer l'iPad mini 6 !

L'iPad mini 6 disponible en octobre ?

Il ne fait plus aucun doute que la sixième génération d'iPad mini va débarquer lors du dernier trimestre de 2021, Apple souhaite évidemment que sa tablette profite de l'effet "fête de fin d'année" où les ventes décollent littéralement !

Selon un accessoiriste repéré par Gizmodo Japan, l'iPad mini 6 devrait être disponible dès le mois prochain. En réalité, l'accessoiriste n'a pas ouvertement divulgué le secret, mais a publié par erreur sa fiche produit sur Amazon.



Sur cette fiche, on retrouve une protection pour un écran de 8,38 pouces destinée à l'iPad mini 2021 (pas besoin d'en dire plus pour comprendre que c'est le très attendu iPad mini 6).

Cette fuite d'information qui parait involontaire (puisque la fiche produit a été supprimée dans les heures qui ont suivi) confirme l'évolution de la taille d'écran de l'iPad mini, à l'heure actuelle la petite tablette d'Apple possède un écran de seulement 7,9 pouces.



Si on suit une certaine logique et que l’on compare à ce qu'on a déjà vu sur d'autres produits Apple, le géant californien pourrait proposer la même dimension que l'iPad mini 5, mais avec les bordures en moins. Si le côté droit et gauche de l'iPad mini actuel sont globalement fin, il reste encore de grosses bordures en haut et en bas.

Comme vous pouvez le voir ci-dessus, l'iPad mini 6 pourrait embarquer un design plus moderne avec l'encoche nouvelle génération qu'on retrouverait sur les nouveaux iPhone 13. On constate sur la capture d'écran que le haut du film transparent prend en compte une toute petite encoche qui n'a rien à voir avec celle actuellement présente sur les iPhone 12.

Une disponibilité de la protection d'écran le 20 octobre

Avant qu'elle soit supprimée, la fiche produit sur Amazon Japan affichait une expédition de l'accessoire dès le mercredi 20 octobre 2021. Un jour de la semaine qui a déjà été utilisé par Apple à de nombreuses reprises pour le lancement de nouveaux produits !

Est-ce une simple date de l'accessoiriste ou est-ce la date de disponibilité de l'iPad mini 6 ?

Difficile à dire pour l'instant, mais il semblerait que l'entreprise soit bien renseignée sur les caractéristiques et les dates clés de l'iPad mini 6.