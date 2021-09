Rumeur : l'iPad 9 pas cher sera annoncé à l'Apple Event de ce soir

Il y a 1 heure (Màj il y a 37 min)

Julien Russo

Apple nous prépare ce soir l'événement de la rentrée, baptisé California Streaming, ce devrait être le rendez-vous de l'annonce des iPhone 13, de l'Apple Watch Series 7, des AirPods 3, mais aussi... de l'iPad de 9e génération. C'est en tout cas ce qu'affirme un leaker toujours bien renseigné de ce qui se passe en interne chez Apple.

Une surprise iPad 9 ce soir ?

Est-ce qu'Apple mentionnera une nouveauté côté iPad ce soir ? Si les principales rumeurs n'ont pas indiqué qu'Apple abordera le sujet de l'iPad pour son événement du 14 septembre, un leaker déclare avoir obtenu l'information que ce sera le grand soir pour l'iPad 9. Selon le compte Weibo @PandaIsBald, la firme de Cupertino va profiter de la California Streaming pour dévoiler plusieurs modèles d'iPad 9 avec plusieurs couleurs et capacités de stockage.



Ce nouvel iPad dit "low-cost" s'adresse essentiellement aux personnes ayant un budget restreint ou à ceux ne voyant pas l'intérêt d'acheter un iPad Pro comme ils n'utiliseront pas la majorité des fonctionnalités de la tablette haut de gamme.

L'iPad 9 est annoncé avec un écran de 10,5 pouces, un appareil photo arrière de 8 mégapixels et la prise en charge de la puce A13 Bionic qui offrira des performances nettement supérieures par rapport à la génération actuelle.

En ce qui concerne le design, nous devrions apercevoir un châssis légèrement plus mince et des bordures plus fines pour se "connecter" à la tendance actuelle qui consiste à proposer des tablettes, smartphones et ordinateur sans bord.

Une rumeur à prendre au sérieux ?

@PandaIsBald n'est pas le leaker le plus populaire dans l'univers Apple, mais c'est tout de même un leaker de confiance, quelqu'un qui a déjà révélé plusieurs informations qui se sont avérées exactes dans le passé.

De plus, sa rumeur correspond à ce qu'on voit depuis plus d'une semaine sur l'Apple Store en ligne et les revendeurs du monde entier : les délais de livraison de l'iPad 8 s'allongent, ce qui indique clairement que les stocks sont en difficultés volontaires pour le lancement d'un nouveau modèle.



@PandaIsBald qui a aussi annoncé les dates de précommandes pour les iPhone 13 (le 17 septembre) et pour les AirPods 3 (le 30 septembre) est persuadé que l'information qu'il a réussi à obtenir se confirmera ce soir lors de l'Apple Event.

À noter que le leaker est en totale contradiction avec le célèbre journaliste de Bloomberg, Mark Gurman. Ce dernier a affirmé qu'un deuxième événement aura lieu cet automne, celui-ci sera entièrement consacré aux iPad et aux Mac, comme ce qu'on a pu voir l'année dernière !

Dans ce fameux second événement, Gurman voit l'annonce d'un nouvel iPad mini, mais aussi celle de l'iPad 9, deux tablettes qui sont attendues pour un renouvellement imminent.



