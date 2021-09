L’Apple Watch 7 n’est qu’une Apple Watch 6S

Medhi Naitmazi

Apple a finalement annoncé mardi l'Apple Watch 7 après plusieurs rumeurs insistantes sur la prochaine génération de sa montre intelligente. Cependant, contrairement à ce que plusieurs experts prédisaient, l'Apple Watch Series 7 n'a pas obtenu un tout nouveau design - et ce n'est pas tout. Il semble que l'Apple Watch de cette année dispose du même processeur que l'Apple Watch Series 6 2020. Une Apple Watch 6S…

Apple garderait le nouveau design pour l’Apple Watch 8

Pendant la conférence qu’on a retranscrit en direct et en français, Apple n'a pas dit un mot sur les performances de l'Apple Watch Series 7. Normalement, l'entreprise dit que ses nouveaux appareils sont plus rapides ou plus économes en énergie, mais rien n'a été dit sur la 7 sur scène. Et si vous allez sur le site Web d'Apple, il n'y a aucune mention de la puce qui alimente l'Apple Watch Series 7.

Le développeur Steve Troughton-Smith a confirmé sur la base de la dernière version de Xcode (le logiciel qui permet aux développeurs de créer des applications pour les appareils Apple) que l'Apple Watch Series 7 a exactement le même processeur que l'Apple Watch Series 6 de l'année dernière.

L'Apple Watch Series 7 et l'Apple Watch Series 6 sont toutes deux équipées du processeur "t8301", qui est le nom de code du processeur "Apple S6". Puisqu'ils ont exactement le même numéro interne, cela suggère que les séries 7 et 6 partagent les mêmes composants internes en ce qui concerne le CPU. C’était déjà le cas entre la Series 4 et la Series 5, sauf qu’Apple avait renommé la S4 en S5.

Pire, comme l'a noté le développeur Guilherme Rambo, Apple n'utilise même pas une version révisée du processeur de l'Apple Watch Series 6. Le fait que la Series 7 ait exactement la même puce que son prédécesseur peut corroborer certaines théories selon lesquelles Apple a complètement repensé l'Apple Watch 2021 à la dernière minute de cette année. Et du coup, elle aurait pu l’appeler Apple Watch 6S.

Alors que l'iPhone 13 et l'iPad mini 6 seront expédiés la semaine prochaine, Apple a déclaré que l'Apple Watch Series 7 sera disponible plus tard cette année sans plus de détails. Les spécifications détaillées du produit n'ont pas non plus été révélées.



Si Prosser, Kuo, Gurman et autres avaient tous évoqué un nouveau design à bord plat inspiré des iPhone 12, Apple les a tous surpris, certainement à contrecœur. La future Apple Watch 8 devrait profiter d’un nouveau look, la firme ayant désormais un an pour mettre au point la production de ce modèle.