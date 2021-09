AppleCare+ : la franchise est réduite de 70 € sur iPhone 12 et iPhone 13

Il y a 4 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

Apple fait son maximum pour satisfaire ses clients fidèles et cela se voit. Comme on peut le constater sur la page support, la franchise en cas de réparation si vous êtes couverts par AppleCare+ baisse fortement sur la façade arrière en plus de l'écran. Une bonne nouvelle pour vous et pour votre portefeuille.

Une réduction de franchise avant/arrière qui fait plaisir

Hier soir, Apple nous a livré un joli Keynote durant lequel nous avons pu découvrir l'iPhone 13. Si plusieurs nouveautés sont au rendez-vous, il est important de noter que le prix est identique à la gamme iPhone 12. Un bon point dans ce monde ou tout a tendance à augmenter sans fin...



Mais Apple ne s'est pas arrêté là ! Afin d'offrir un avantage encore plus conséquent aux membres AppleCare+, la Pomme a décidé de baisser au maximum la franchise dont le client doit s’acquitter en cas de réparation de son smartphone.

Apple a donc réajusté ses conditions au niveau de la réparation de l'iPhone. Comme indiqué via la page support, les membres d'AppleCare+ voient la franchise en cas de réparation se réduire dans certains cas.



Pour être clair, si les dommages sur votre iPhone concernent seulement l'écran ou la façade arrière en verre, le montant à votre charge ne sera plus de 99 € mais de 29 €. Une belle réduction de 70 € qui fait plaisir même si pour ce qui est de tous les autres dommages, la franchise reste au prix de 99 €. Comme indiqué dans le titre, les seuls iPhone éligibles à cette "remise" sont l'iPhone 12 et l'iPhone 13.