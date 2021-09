iPhone 13 Pro : le mode ProRes aura du retard

Il y a 3 heures (Màj il y a 3 heures)

Alexandre Godard

1



Si votre seul but en achetant un iPhone 13 Pro c'est d'utiliser le nouveau mode ProRes, il va falloir prendre votre mal en patience. Si la gamme iPhone 13 sera bien disponible pour tout le monde le vendredi 24 septembre 2021, le mode ProRes arrivera plus tard dans une mise à jour.

Du retard pour le format ProRes

Mardi soir, Apple a présenté sa gamme iPhone 13. Comme l'année précédente, la gamme Pro se réserve des fonctionnalités supplémentaires au niveau de la photo afin de la rendre idéale pour le milieu professionnel.



Parmi les annonces, le ProRes est la grande nouveauté de cet iPhone 13 Pro mais attention, il ne sera pas disponible au lancement. Comme l'indique Apple via sa page de présentation, le fait de pouvoir réaliser un projet en ProRes de A à Z sur votre iPhone sera "bientôt disponible".

Ce léger retard n'est pas sans rappeler celui de ProRAW sur l'iPhone 12 Pro l'année dernière qui était arrivé quelques semaines après la sortie officielle. Finalement, on s'en doutait un peu...



Pour info, le ProRes est l'équivalent du ProRAW mais pour la vidéo. C'est un mode qui permet d'afficher un contenu dans sa qualité maximale, sans perte et sans compression. En revanche, c'est un format qui prend beaucoup de place et donc beaucoup de stockage, d'où l'arrivée d'un modèle 1 To.



On se rend tout de même compte qu'Apple prend de plus en plus l'habitude d'annoncer des nouveautés qui ne seront pas présentes au lancement. Au-delà de l'iPhone, on peut par exemple noter le retard de SharePlay qui ne sera pas disponible au lancement d'iOS 15 le 20 septembre prochain.



Mais bon pas de panique, comme on dit, il vaut mieux un produit avec du retard mais bien fini qu'un produit qui sort dans les temps annoncés mais pas abouti. Surtout qu'il faudra patienter à peine un ou deux mois pour que tout soit au rendez-vous.