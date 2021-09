Déjà des ruptures de stock sur l’iPad Mini 6

Quand Ming-Chi Kuo commence à parler, l'analyste ne s'arrête plus. Après avoir donné plusieurs informations capitales sur l'iPhone pliable, Kuo continue cette fois avec l'iPad mini, il...

Le fait est que l’iPad mini 6 était sans doute la star keynote du 14 septembre avec une refonte de design, un nouvel écran de 8,3 pouces, Touch ID sur le bouton supérieur, la puce A15 Bionic des iPhone 13, le modem 5G, la prise en charge de l'Apple Pencil de deuxième génération et des appareils photo améliorés. L'appareil photo principal dispose de 12 Mpx et peut enregistrer des vidéos en 4K tandis que l'appareil photo frontal dispose d'un objectif ultra-large avec des capacités de scène centrale, comme l’iPad Pro. Si vous voulez un iPad mini 6 rapidement, alors il faudra se rabattre sur les revendeurs ci-dessous :

C’est le cas si vous essayez de commander l'iPad mini 6 gris sidéral avec 64 Go de stockage ou toutes les variantes en 256 Go. A chaque fois, sa livraison est prévue 4 à 6 semaines après son lancement officiel sur l’Apple Store en ligne. Certains coloris comme le rose sont pour le moment épargnés.

Hier, nous avons constaté que la plupart des versions de l’iPad Mini 6 affichent désormais des dates de livraison entre le 19 octobre et le 2 novembre.

Vous le savez déjà, mais Apple n’a pas seulement présenté les nouveaux iPhone 13 cette semaine, mais aussi et notamment l’ iPad mini 6 . Si pour certains, c’est LA vraie nouveauté de la rentrée, force est de constater que la petite tablette plait. En effet, les délais de livraison s’allongent avec désormais plus d’un mois d’attente pour recevoir un iPad mini 6. Initialement, quand Apple a ouvert les commandes juste après le keynote "California Streaming", les premières commandes étaient estimées pour le 24 septembre.

