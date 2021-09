Apple publie Safari 15 pour macOS 11 Big Sur et Catalina

Hier à 20:45

Medhi Naitmazi

Apple n'a pas mis à jour uniquement ses systèmes d'exploitation, mais aussi Safari 15 pour les ordinateurs de la marque sous macOS Big Sur et macOS Catalina. Il s'agit de la même version que celle qu'on a découvert dans macOS Monterey dont la version finale sera publiée plus tard cette année.

Safari version 15

Safari 15 introduit une nouvelle interface pour Safari avec des onglets arrondis, colorés et regroupables, une prise en charge de la transparence, une option pour un rendu compact et des gestes pour passer d'un onglet à un autre, ce qu'on retrouve également sur iOS 15 et iPadOS 15 sortis tout à l'heure.

Safari 15 offre également des performances en hausse et une sécurité améliorée. Voici les nouvelles fonctionnalités mises en avant par la société de Tim Cook :

Les groupes d'onglets vous aident à enregistrer et à organiser vos onglets et à y accéder facilement sur tous les appareils

Les onglets redessinés ont une apparence plus ronde et plus définie et prennent la couleur de la page Web

L'option de barre d'onglets compacte affiche une plus grande partie de votre page Web à l'écran

La mise à niveau HTTPS fait passer automatiquement les sites de HTTP à HTTPS plus sécurisé lorsqu'il est disponible

Safari 15 peut être téléchargé en ouvrant le menu des "Préférences Système" et en sélectionnant l'option "Mise à jour du logiciel". On ne sait pas encore quand ‌macOS 12 Monterey‌ sortira, mais il pourrait arriver en octobre aux côtés de nouveaux Mac, car Apple devrait organiser un keynote cet automne pour lancer de nouveaux modèles de MacBook Pro 14 et 16 pouces. Sans oublier les AirPods 3.