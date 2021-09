Discuter sur iMessage en double SIM devient plus simple sur iOS 15

Ce soir aux alentours de 19 heures, nous allons tous pouvoir mettre la main sur iOS 15 en version finale. L'occasion de faire un tour complet du propriétaire et de peut-être découvrir des fonctions cachées. En attendant, la page officielle d'iOS 15 se met petit à petit à jour et nous en apprend un peu plus sur certains points notamment la coordination Dual SIM et iMessage.

Le Dual SIM s'intègre mieux à iMessage

Comme on dit, c'est le jour J ! C'est aujourd'hui, lundi 20 septembre 2021 que sort iOS 15. Attendu par les fans de la marque, cette nouvelle version regorge de nouveautés que nous avons hâtes de tester en version définitive.

Vous le savez, lorsque Apple présente la future MAJ de son OS, il se charge de se concentrer sur les plus grosses nouveautés à savoir SharePlay, Concentration et iCloud Private Relay dans ce cas précis.



Bien évidemment, pleins d'autres ajouts ne sont pas évoqués et c'est pour cela que nous les découvrons après. Apple a mis à jour sa page dédiée à iOS 15 et c'est ainsi que l'on apprend qu'il y a du neuf du côté du Dual SIM.



En plus de l'arrivée du Dual eSIM sur iPhone 13 qui, pour rappel, va permettre d'utiliser deux cartes SIM virtuelles en même temps, on apprend que la compatibilité avec iMessage devrait être plus fluide.



Concrètement, lorsque vous basculerez d'une SIM à l'autre, la transition lors de vos conversations iMessage se fera sans délais et de manière transparente. De plus, il sera possible de continuer la discussion que vous avez commencé sur la première SIM, comme si vous n'aviez pas changé de numéro. Un vrai plus pour les possesseurs d'iPhone XS / XR / 11 / 12 et 13.