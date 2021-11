Frogmind devient HypeHype et reçoit un investissement de 15 millions de dollars

Vous connaissez certainement le jeu Badland ? Il faut savoir que derrière cette merveille se cache le studio Frogmind, qui a notamment donné naissance à Badland Brawl, Rumble Stars Football ou encore Rumble Hockey. Désormais, il faudra les appeler HypeHype puisque les développeurs ont annoncé aujourd'hui un changement de nom.

Derrière cette nouvelle appellation se cache un objectif : celui de devenir une nouvelle plateforme pour les jeux générés par les utilisateurs. De plus, ils pourront compter sur le soutien de Supercell qui vient d'investir 15 millions de dollars.

Frogmind change de nom et veut devenir une plateforme de jeux générés par les utilisateurs

La création d'un jeu à succès nécessite une équipe de personnes aux compétences différentes et peut prendre des mois, voire des années, à se développer. Nous avons l'intention de changer cela avec HypeHype, en offrant des outils de création de jeux meilleurs, plus faciles et plus rapides à toute personne possédant un téléphone.

Vous l'aurez compris, HypeHype veut devenir une référence en offrant des fonctionnalités et des outils essentiels optimisés pour les écrans tactile pour permettre aux créateurs de se concentrer uniquement sur la création de jeux et d'expériences sur leurs appareils mobiles.



La plateforme prendra en charge l'édition collaborative en temps réel par plusieurs créateurs qui pourront "remixer" n'importe quel jeu existant sur HypeHype. Ils ont d'ailleurs un soutien de masse puisque Supercell a récemment investi environ 14,6 millions de dollars.



Si vous avez envie de vous lancer dans la création, vous aurez plus de détails sur le site web officiel. Une vidéo a également été publiée pour expliquer le fonctionnement :

Une application est disponible sur l'App Store Philippines pour le moment !

Télécharger le jeu gratuit HypeHype: Create & Play Games