Lunar Silver Star Story Touch de SEGA reçoit une mise à jour 3.0

La tout nouvelle mise à jour de l'excellent portage de Lunar par le studio SoMoGa, Lunar : Silver Star Story Touch, est immanquable en ce début d'année. Quatre ans après sa dernière mise à jour et même huit ans après la version 2.0, voilà que Lunar passe en version 3.0 avec une tonne de nouveautés. C'est ce qu'on appelle fêter dignement ses dix ans !

Lunar Silver Star Story Touch tourne en 60 images par seconde

Celui qu'on a découvert sur Sega Saturn puis PSP n'existe plus qu'en version dématérialisée pour nos mobiles. On peut donc remercier SoMoGa de le maintenir à jour, même si c'est de manière erratique.

On commence par les graphismes qui profitent d'un bon coup de jeune, en ce sens que Lunar s'adapte enfin aux écrans larges des derniers iPhone et iPad, mais aussi parce qu'il tourne à 60 fps (images par seconde). De plus, un certain nombre d'effets qui ne fonctionnaient pas correctement depuis la version Saturn originale sont maintenant correctement implémentés. Côté audio, c'est également meilleur avec notamment le choix entre les versions PSP et Saturn pour la bande sonore. Vous pouvez également régler les niveaux audio séparément pour les différents éléments, au cas où vous souhaiteriez que la musique soit plus douce que les voix par exemple.



Au rayon gameplay, Lunar prend en charge un bon paquet de nouvelles manettes Bluetooth, et les paramètres sont accessibles dans l'application plutôt que de devoir passer par l'application Réglages de votre appareil.



Autre point intéressant, vous pouvez maintenant accélérer le gameplay dans les batailles et l'exploration, ce qui vous permet de progresser plus rapidement dans le jeu. Vous pouvez aussi masquer les commandes tactiles et passer à l'interface utilisateur classique si vous jouez avec une manette et que vous voulez une expérience plus vintage. Enfin, il y a désormais deux niveaux de difficulté différents. Le plus facile correspond à la version Saturn japonaise, tandis que le plus difficile correspond à la version PlayStation américaine réalisée par Working Designs.

C'est un quasi sans faute, bien que les fans auraient pu aimer une option pour jouer en mode portrait.

Un RPG de grande qualité

Si vous avez aimé les jeux comme "Final Fantasy", "Secret of Mana" et autres "Tales of", vous ne serez pas déçu, Lunar est une petite merveille. Un grand merci à SoMoGa qui, on l'espère, travaille sur d'autres portages mobiles comme celui de Lunar : Eternal Blue.



En attendant, vous pouvez découvrir ce superbe RPG classique 16-bits avec un iPhone 7 ou supérieur, une Apple TV 4K, un iPad ou même un Mac M1 ou plus récent. Il suffit d'avoir une puce A10 minimum (et comprendre l'anglais).

Télécharger Lunar Silver Star Story Touch à 11,99 €