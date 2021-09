Une protection bancaire renforcée pour Apple Card avec iOS 15

Avec la sortie d'iOS 15, Apple a décidé d'améliorer la sécurité pour ses utilisateurs donc ceux utilisant Apple Card. Comme l'indique la fiche technique, une nouvelle protection antifraude avancée est désormais activable pour plus de sécurité. Explications.

La sécurité avant tout !

Avec la sortie d'iOS 15, Apple n'a pas seulement renforcé la sécurité de Face ID. Son jeune service Apple Card lancé en 2019 a également reçu une mise à jour qui semble être la bienvenue pour les clients concernés.

Grâce à iOS 15, Apple a mis en place un nouveau système de protection antifraude avancé (activable ou désactivable) qui a le devoir, comme son nom l'indique, de sécuriser les informations bancaires des clients.



Pour ce faire, la firme de Cupertino a repris un système déjà utilisé par certaines néo-banques à savoir la mise à jour régulière du code secret CVV.



Concrètement, les trois chiffres concernés sont régulièrement modifiés automatiquement mais cela ne change rien pour vous et votre carte. C'est un peu comme si vous changiez de carte sans vraiment le faire finalement. Ainsi, il devient beaucoup plus difficile de pirater vos données bancaires et de s'en servir.

La protection antifraude avancée est un moyen de sécuriser encore plus les informations de votre carte Apple. Après avoir activé la protection antifraude avancée, le code de sécurité à trois chiffres de votre carte Apple changera périodiquement après avoir été consulté dans l'application Wallet ou après avoir été rempli automatiquement à partir de Safari. Vous devez vérifier votre code de sécurité chaque fois que vous souhaitez effectuer un achat avec Apple Card pour vous assurer que vous utilisez le code le plus à jour. Vous pouvez également utiliser Advanced Fraud Protection sans affecter vos achats et abonnements récurrents, tels que les services de streaming ou les abonnements, car ces marchands utilisent votre code de sécurité pour autoriser le paiement une seule fois lors de votre première inscription.

Bien évidemment, cet article ne nous concerne pas forcément étant donné qu'Apple Card n'est pas disponible en France actuellement, mais cela permet tout de même d'être informé sur le sujet au cas où une future arrivée dans l'Hexagone était envisagée.