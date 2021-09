Things 3 passe à iOS 15 avec Live Text, mode Focus, raccourcis universels, ...

Il y a 5 heures

Alban Martin

Juste à temps, l'application de tâches Things viennent d'être mise à jour avec un certain nombre de nouvelles fonctionnalités apportées par iOS 15, iPadOS 15 et watchOS 8. Le gestionnaire de tâches premium devient encore plus pratique avec des widgets, la reconnaissance de texte ou encore des raccourcis universels.

Things 3 passe à la vitesse supérieure

WIDGETS XL & Personnalisation

Les développeurs de Things 3 ont ajouté deux nouveaux widgets extra larges pour le grand écran de l'iPad. Le premier s'appelle "Suivantes" et vous aide à garder le contrôle de votre emploi du temps ; elle affiche les tâches à faire pour Aujourd'hui, Demain et les deux jours suivants. L'autre widget affiche une seule liste, mais dans un format extra-long pour que vous puissiez en voir plus.



Pour ces deux widgets, mais aussi les anciens, vous pouvez désormais choisir un thème qui est différent du thème utilisé dans l'application. En plus de Clair et Sombre, il y a une nouvelle et magnifique option Noir.



Il y a aussi une nouvelle fonction de confidentialité. Si votre appareil est verrouillé et que vous faites glisser l'écran vers la droite pour afficher vos widgets, Things cachera les titres de vos tâches pour qu'elles restent privées.



Notons aussi la possibilité de saisir une note rapide depuis n’importe où avec l’Apple Pencil.

Live Text

Grâce à iOS 15 et Live Text, vous pouvez désormais pointer votre appareil photo sur un texte - par exemple, une liste d'ingrédients - et le coller directement dans Things ! Pour ce faire, il suffit d'ouvrir une tâche et d'appuyer dans le champ des notes puis d’activer votre appareil photo et capturer le texte.

Raccourcis améliorés

Il y a une petite amélioration à l'application Raccourcis qui fait une énorme différence avec Things : vos raccourcis fonctionneront désormais de manière universelle sur l'iPhone et l'iPad ! Cela simplifie considérablement le flux de travail.

Notifications plus intelligentes

Ce n’est pas fini, il y a également deux nouvelles fonctions de notification :

Messages urgents : même lorsque vous êtes en mode Concentration, Things veille à ce que vous ne manquiez aucune des alertes que vous avez définies.

: même lorsque vous êtes en mode Concentration, Things veille à ce que vous ne manquiez aucune des alertes que vous avez définies. Annoncer les notifications : si vous êtes en voiture ou si vous avez vos écouteurs sur les oreilles, Siri peut désormais lire le titre d'une tâche à accomplir pour laquelle vous avez défini un rappel. Pour l'activer, ouvrez l'application Réglages et allez dans Notifications > Annoncer les notifications > Things.

Clavier externe

iPadOS 15 améliore la prise en charge des claviers externes et Things s'intègre totalement au nouveau système avec notamment des raccourcis plus faciles à trouver lorsque vous maintenez la touche de commande enfoncée.



Il existe également un nouveau raccourci très pratique : lorsqu'une tâche est sélectionnée, appuyez sur Ctrl+Retour pour faire apparaître le menu contextuel.



Et l’Apple Watch 7

Même si la nouvelle montre n’est pas encore sortie, Things 3 ajoute déjà la prise en charge des nouveaux modèles et complications de l'Apple Watch.

Et si vous possédez une Apple Watch dotée de l’écran toujours activé, les objets resteront désormais visibles lorsque vous abaisserez votre poignet, ce qui aura pour effet de réduire le contenu de l'écran.



