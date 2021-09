iOS 15 : le suivi dynamique de la tête débarque dans Apple Music

Il y a 3 heures

Medhi Naitmazi

3



Les fans d'Apple Music se régalent en ce moment avec les formats audio comme Spatial Audio et le Lossless. Mais ce n'est pas fini, car iOS 15 apporte encore une nouveauté.



En effet, Apple a ajouté le suivi dynamique de la tête pour sa fonction Spatial Audio dans Apple Music dans le dernier système d'exploitation pour iPhone. Rappelons qu'iOS 15 et iPadOS 15 sont sortis en version finale ce lundi.

Une amélioration de l'expérience auditive dans Apple Music

La fonctionnalité, pour les chansons qui la prennent en charge, maintient les instruments et les voix dans un lieu virtuel, quelle que soit la direction dans laquelle vous tournez la tête.

La version iOS 15 apporte un plaisir supplémentaire si vous êtes un fan d'audio immersif : une meilleure scène sonore pour vos morceaux. Comme l'a laissé entendre la société lors de la WWDC 21 en juin, les utilisateurs d'iOS 15 et d'iPadOS 15 disposent désormais d'un suivi dynamique de la tête pour l'audio spatial dans Apple Music. Tant que vous utilisez les AirPods Pro ou AirPods Max, les instruments et les voix auront une présence virtuelle fixe - tournez la tête et cette guitare ou cette voix se déplacera en conséquence.

La fonctionnalité a déjà été déployée pour le contenu vidéo dans des services comme Apple TV+. C'est une fonctionnalité unique qui pourrait ouvrir plus de créativité aux artistes mais, comme les pistes Spatial Audio mélangées avec Dolby Atmos, il faudra tirer parti de la fonctionnalité de manière réfléchie pour qu'elle soit bénéfique.



La fonctionnalité est cependant limitée aux écouteurs AirPods Pro et AirPods Max. Ni la gamme AirPods ni la gamme Beats habituelles ne peuvent tirer parti de cette fonctionnalité.



Apple a initialement annoncé Spatial Audio avec prise en charge de Dolby Atmos pour Apple Music au printemps et l'a lancé autour de la WWDC21, la conférence annuelle des développeurs de la société. Tim Cook et ses amis ont également lancé Lossless Audio. Aucune des deux fonctionnalités n'a entraîné une augmentation des prix du service de streaming musical, ce qui a eu pour effet de voir les tarifs baisser chez les concurrents proposant déjà un son Hi-Fi.