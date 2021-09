L'Apple Watch 7 est équipé d'un module sans fil 60,5 Ghz

Les modèles Apple Watch Series 7 à venir sont équipés d'un nouveau module qui permet le transfert de données sans fil à 60,5 GHz, selon les documents déposés auprès de la FCC, mais cette fonctionnalité pourrait être réservée à l'usage interne d'Apple uniquement pour le moment.

Une nouveauté réservée à Apple

Les documents signés de la firme de Cupertino indiquent que le module 60,5 GHz n'est activé que lorsque l'Apple Watch est placée sur une station d'accueil magnétique propriétaire avec un module 60,5 GHz correspondant, sans doute un outil diagnostique pour les employés. Par exemple, il est possible que les Apple Store utilisent ce dock pour restaurer sans fil une Apple Watch 7. Il serait alors intéressant de vérifier lors de sa sortie sur la Series 7 a toujours un port de diagnostic caché pour la connectivité filaire.

La station d'accueil porte le numéro de modèle A2687 et est alimentée par un port USB-C, selon les documents déposés par MacrRumors, qui ont été repérés pour la première fois par les analystes de Barclays Blayne Curtis et Tom O'Malley. La demande date de fin août et a été rendue disponible la semaine dernière.



On ne sait pas à quelle vitesse s'effectue le transfert de données sans fil, mais nous comprenons que des vitesses USB 2.0 allant jusqu'à 480 Mbps pourraient être possibles. On ne sait pas non plus si la technologie sera un jour disponible en tant que fonctionnalité pour les clients Apple.



Apple n'a pas encore annoncé de date de sortie pour l'Apple Watch Series 7, et il n'y a toujours pas de page de spécifications techniques pour les nouveaux modèles sur son site officiel. Apple a seulement déclaré que les modèles 2021 seraient "disponibles plus tard cet automne".