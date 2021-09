Déverrouiller avec l'Apple Watch est bloqué sur certains iPhone 13

L'option "Déverrouiller avec l'Apple Watch" ne fonctionne pas pour certains nouveaux propriétaires d'iPhone 13, affichant un message d'erreur lorsque vous tentez de l'activer.



La fonctionnalité a été introduite en avril avec iOS 14.5 comme solution de contournement pratique pour déverrouiller votre iPhone tout en portant un masque.

Pour mémoire, pour activer la fonction "Déverrouiller avec l'Apple Watch", il faut ouvrir l'application Réglages sur votre iPhone, puis allez dans "Face ID & code". Vous pourrez alors activer l'option pour permettre à votre montre de vous authentifier sur l'iPhone tant que les conditions suivantes seront remplies :

Une fois que vous aurez activé la fonctionnalité, votre iPhone se déverrouillera automatiquement avec votre Apple Watch la prochaine fois que vous porterez un masque. Lorsque votre iPhone se déverrouille, vous recevrez une notification avec un petit retour haptique sur votre Apple Watch vous indiquant que votre iPhone a été déverrouillé par l'Apple Watch. Il est également possible de « Verrouiller l'iPhone » rapidement directement à partir de cette notification de l'Apple Watch.

Cependant, beaucoup de nouveaux clients ayant opté pour l'iPhone 13 assurent que la fonctionnalité ne peut pas être activée. Tenter de le basculer entraîne un message d'erreur :

Impossible de communiquer avec l'Apple Watch. Assurez-vous que votre Apple Watch est déverrouillé et sur votre poignet, et votre iPhone est déverrouillé.

On trouve notamment un fil avec plusieurs plaintes sur Reddit. De notre côté, nos essais ont été concluants sur iPhone 13 mini et iPhone 13 Pro Max.

'ai essayé d'allumer et d'éteindre la détection du poignet, d'allumer et d'éteindre le déverrouillage du téléphone avec la montre, de redémarrer la montre, de redémarrer le téléphone, d'éteindre et d'allumer le Bluetooth, j'ai fait de même avec le mode avion.