Mise à jour : Apple résout le bug d'Apple Music sur les iPhone 13, iPad 9 et iPad mini 6

Si vous êtes l'un des récents acquéreurs d'iPhone 13, d'iPad 9 ou d'iPad mini 6, vous avez peut-être aperçu lors de l'activation une difficulté avec les widgets, le déverrouillage avec l'Apple Watch (quand vous portez un masque) ou encore l'impossibilité d'accéder à Apple Music. Ces bugs sont très vite remontés aux oreilles des développeurs de l'Apple Park. Si pour l'instant il n'est pas possible de résoudre le déverrouillage avec l'Apple Watch, Apple fournit tout de même une mise à jour logicielle pour Apple Music et donne un tuto pour retrouver vos widgets normalement !

Les explications d'Apple

De nombreux clients dans le monde qui ont réceptionné l'un des iPhone 13, iPad 9 et iPad mini 6 ont fait remarquer trois difficultés lors de leur première utilisation.

Dans un premier temps, le déverrouillage avec l'Apple Watch. Comme vous le savez, il y a quelques mois, la firme de Cupertino a proposé une assistance d'authentification via l'Apple Watch quand le Face ID ne peut pas vérifier la totalité de votre visage parce que vous portez un masque.

Cette fonctionnalité très pratique ne fonctionne pas sur les iPhone 13, en effet l'option semble désactivée alors qu'elle marchait très bien avant le passage vers les iPhone 13.



À l'heure actuelle, Apple n'apporte pas de solution pour ce dysfonctionnement qui devrait malgré tout être vite résolu via une mise à jour logicielle.

Les widgets

Autre bug qui concerne cette fois les iPhone 13, iPad 9 et iPad mini 6, ce sont les widgets.

Un nombre très restreint de clients rencontrent une impossibilité d'avoir du contenu dans leurs widgets habituels. Dans un document d'assistance, Apple reconnaît ce problème qui se serait produit à la suite d'une restauration de sauvegarde iCloud.

L'entreprise explique que les widgets adoptent un comportement qui n'était pas prévu, ils prennent l'initiative de revenir à leurs paramètres par défaut, alors qu'ils n'en ont pas l'autorisation.



À ce problème technique, Apple communique un tutoriel qui permet de tout faire revenir à la normale très simplement, il suffit de réaliser une modification dans la personnalisation de vos widgets :

Maintenez enfoncer un widget pour ouvrir le menu d'actions rapides. Appuyez sur Modifier [nom du widget]. Apportez vos modifications, puis appuyez en dehors du widget pour quitter.

​​​​​​La solution pour Apple Music

Dernier bug, ça concerne directement Apple Music. Le service de streaming du géant californien est inaccessible pour un grand nombre de clients d'iPhone 13, d'iPad 9 et d'iPad mini 6 depuis l'activation de leur nouvel appareil.

Pour ce dysfonctionnement, les développeurs Apple ont très rapidement trouvé une solution, ils viennent de publier une nouvelle version d'iOS 15 ré-adapté pour exclure le bug d'accès au catalogue d'Apple Music.



La mise à jour n'est disponible que sur les nouveaux produits sortis aujourd'hui et elle est déjà prête à être téléchargée.

Rendez-vous dans vos Réglages -> Général et Mise à jour logicielle pour l'installer.

Attention, vous verrez iOS 15 et non iOS 15.0.1 ou iOS 15.1, c'est un choix volontaire d'Apple !



Voici le détail de la mise à jour :

Cette mise à jour apporte des correctifs de sécurité importants et résout un problème pouvant entraîner le rétablissement des réglages par défaut des widgets après la restauration depuis une sauvegarde.

Après avoir installé cette mise à jour, les widgets supprimeront leur comportement inhabituel et vous retrouverez l'accès à la totalité du catalogue Apple Music.

On peut applaudir la réactivité d'Apple !