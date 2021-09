Les boutons volume de l'iPad mini 6 s'inversent en mode paysage

Voilà une information que peu de monde doit connaître. Sur l'iPad mini 6, les boutons qui servent à diminuer ou augmenter le volume sont désormais placés sur le haut de l'iPad. Jusque-là rien de neuf, sauf que comme vous allez le voir un peu plus bas, ces deux boutons s'adaptent à la manière dont vous tenez votre tablette Apple. Explications.

Si lors de sa présentation au Keynote de mi-septembre nous avons fait un point complet sur ses caractéristiques et ses atouts, l'iPad mini continue de nous surprendre jours après jours.



Sorti officiellement vendredi 24 septembre soit il y a tout juste trois jours, les utilisateurs du monde entier peuvent enfin mettre la main dessus et nous donner des milliers voire même des millions d'avis différents.

L'une des nouveautés qu'Apple a notifié durant sa présentation officielle, c'est que les boutons volume sont placés sur la tranche supérieure de la tablette, contrairement aux autres modèles qui se contentent de l'emplacement classique à savoir sur la tranche gauche, vers le haut.



L'objectif principal de ce changement, c'est de proposer un confort supérieur lorsque l'utilisateur tient la tablette en mode paysage (horizontale) afin que les boutons lui tombent sous la main directement.



Mais comme souvent, Apple ne s'attarde pas sur toutes les fonctions et il semblerait bien que celle-ci ne soit pas encore connue. Comme le démontre @jon_m_hill sur Twitter, si vous tenez votre iPad à la verticale, rien d'anormal mais en revanche, si vous tournez l'iPad à l'horizontale dans l'autre sens, les boutons volumes s'inversent et s'échangent les fonctions.



Si vous n'avez pas très bien compris l'explication, regardez la vidéo ci-dessous qui devrait tout de suite vous éclairer l'esprit.



Here is a fun #Apple #iPadMini6 note I haven’t seen mentioned. The volume buttons for increasing or decreasing the volume change based on the device orientation. Whatever button is on top in landscape or to the right in portrait is the volume up button. 🤯 pic.twitter.com/vWC1Gw5LYb