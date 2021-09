Apple rappelle aux développeurs de mettre à jour leurs apps pour l’iPad Mini 6

Après le lancement officiel de l'iPad mini 6 qui a eu lieu vendredi dernier, Apple rappelle aujourd'hui aux développeurs de préparer leurs applications pour l'écran Liquid Retina 8,3 pouces du nouvel iPad mini. En raison de la nouvelle taille et surtout de la nouvelle résolution, certaines applications peuvent ne pas s'exécuter en plein écran tant qu'elles ne sont pas mises à jour. En effet, si comme nous vous avez reçu votre petite tablette dopée aux hormones, vous avez du remarqué que la quasi totalité des applications non Apple affichent des bandes noires autour.

Selon un message publié sur le site Apple Developer, la plupart des applications ayant recours à la mise en page automatique (auto-layout) devraient fonctionner correctement avec le nouvel écran de l'iPad mini 6. Cependant, pour exploiter pleinement la résolution inédite de la dalle, les applications doivent être recompilées avec Xcode 13 pour les rendre entièrement compatibles avec l'iPad mini 6.

Le nouvel iPad mini introduit une nouvelle résolution d'écran et un nouveau format d'image avec un écran Liquid Retina de 8,3 pouces bord à bord, permettant des expériences d'application et de jeu encore plus immersives. Si vous suivez les meilleures pratiques avec la mise en page automatique et les classes de taille, l'interface de votre application s'adaptera dynamiquement aux nouvelles dimensions.

Cependant, si vous avez ajouté UIRequiresFullScreen=YES à Info.plist de votre application afin de garder votre application en plein écran pendant le multitâche, vous devrez recompiler avec Xcode 13 et le SDK pour iPadOS 15 pour profiter de la taille en plein écran. Testez et soumettez votre application mise à jour dans App Store Connect dès aujourd'hui.