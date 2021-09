DXOMark classe l'iPhone 13 Pro 4e au test de l'appareil photo

Avec la sortie de la nouvelle gamme d'iPhone 13, Apple a tapé fort sur ses concurrents, proposant un modèle de puissance. Et c'est encore plus le cas lorsque l'on se penche sur la version Pro de l'appareil, qui a notamment gagné en autonomie et en performances.

Mais, outre l'apparition de l'écran ProMotion 120 Hz, c'est du côté de l'appareil photo qu'il faut se pencher pour constater de vrais progrès. Et justement, le site web spécialisé autour de la photographie sur appareils mobiles, DXOMark, vient de rendre son verdict pour l'iPhone 13 Pro...

L'appareil photo de l'iPhone 13 Pro excelle, mais a encore des lacunes sur le zoom

Qui dit lancement d'iPhone, dit passage obligatoire dans les mains des experts du site web DXOMark qui, depuis plusieurs années maintenant, classent les appareils photo des appareils mobiles. Cette fois, l'iPhone 13 Pro a obtenu un score de 137, soit neuf points de plus que l'iPhone 12 Pro en 2020.

Avec un score global de 137 pour l'appareil photo DXOMARK, l'Apple iPhone 13 Pro se mêle aux meilleurs appareils dans notre classement des appareils photo. Cette note globale est complétée par une excellente note de 144 pour la photo. Comme pour tous les iPhones, le rendu des couleurs est vif, avec de beaux tons chair et un toucher légèrement chaud, et l'appareil photo est généralement très fiable. Les performances globales en Photo sont assez similaires à celles du 12 Pro que nous avons testé l'année dernière mais des améliorations ont été apportées dans plusieurs domaines.

Si l'appareil amène de belles couleurs et s'améliore avec les tons de peau et la balance des blancs, il semblerait que le zoom soit encore à la traine. La vidéo, en revanche, a obtenu la note impressionnante de 119, avec un bel effort sur les instabilités du tone mapping présentes sur l'iPhone 12.

Le score de 76 pour le zoom de l'appareil n'est pas tout à fait à la hauteur des meilleurs, mais les performances ont tout de même été améliorées par rapport au 12 Pro, grâce au zoom optique 3x plus long contre 2,5x sur l'ancien modèle.



Le score vidéo exceptionnel de 119 place l'iPhone 13 Pro tout en haut de ce sous-classement, grâce à plusieurs améliorations dans des domaines clés. Les instabilités du tone mapping qui étaient très visibles sur le modèle de la série iPhone 12 ont été corrigées et l'exposition est désormais généralement très stable. Les performances de l'autofocus ont également été poussées, grâce à un meilleur suivi un refocus très fluide aux bons moments.

A noter que le mode Macro est également très bon. DXOMark explique l'appareil photo est automatiquement passé en mode macro quand il était nécessaire. Le niveau de détail est élevé et l'exposition est précise contrairement à de nombreux concurrents.



Spécifications clés des caméras :

Principal : capteur 12 MP, pixels 1,9 µm, objectif équivalent 26 mm à ouverture f/1,5, déplacement du capteur OIS, AF Dual Pixel

: capteur 12 MP, pixels 1,9 µm, objectif équivalent 26 mm à ouverture f/1,5, déplacement du capteur OIS, AF Dual Pixel Ultra-large : capteur 12 MP, objectif équivalent à 13 mm à ouverture f/1,8, PDAF, macro 2 cm

: capteur 12 MP, objectif équivalent à 13 mm à ouverture f/1,8, PDAF, macro 2 cm Téléobjectif : capteur 12 MP, objectif équivalent à 77 mm à ouverture f/2,8, OIS

: capteur 12 MP, objectif équivalent à 77 mm à ouverture f/2,8, OIS Capteur 3D Lidar

4K à 24/25/30/60 ips, 1080p à 25/30/60 ips, enregistrement vidéo HDR avec Dolby Vision

Mode cinématique pour enregistrer des vidéos avec une faible profondeur de champ (1080p à 30 ips)



