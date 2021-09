iFixit démonte l’iPad Mini 6 et explique l’effet gélatine

Petit, pratique à transporter et plus accessible au niveau du tarif, l'iPad mini a tous les arguments pour vous convaincre de l'acheter. Après une longue période sans renouvellement, Apple a...

Il n'y a pas eu d'autres surprises majeures avec l'iPad mini 6, mais un aperçu complet de l'intérieur est disponible dans la vidéo d'iFixit. Dans l'ensemble, l'iPad mini 2021 a obtenu un score de réparation de 3/10 en raison d'un excès d'adhésif et d'autres limitations de réparation.

Autre explication, iFixit dit qu'il est également possible qu'Apple utilise un écran moins cher pour l'iPad mini 6, ce qui aurait pu entraîner une analyse d'actualisation plus prononcée que prévu.

C'est pourquoi vous ne le remarquez probablement pas sur d'autres écrans. L’effet de gelée est généralement masquée parce que l'affichage est rafraîchi parallèlement à la manière dont le mouvement de défilement se déroule. Ainsi, un écran d'ordinateur s'actualisera verticalement dans son orientation paysage, et un smartphone se rafraîchira verticalement dans son orientation portrait.

L'iPad mini 2021 dispose d'une carte contrôleur située sur le côté gauche. L'iPad Air 4, qui ne présente pas le même problème en orientation portrait, a une carte contrôleur située en haut de la tablette. Mais en regardant bien, on peut apercevoir une partie du même problème d’après plusieurs témoignages.

Selon iFixit, le défilement désynchronisé n'est généralement pas aussi visible que sur la nouvelle tablette 8,3 pouces d'Apple, et il est causé par la façon dont l'écran s'actualise. L'écran s'actualise d'un côté à l'autre, en forme d'onde, plutôt qu'en une seule fois. Sur l'iPad mini, le spécialiste de la réparation spécule que la direction dans laquelle l'écran scanne est liée à l'emplacement de la carte contrôleur qui pilote l’affichage de l'iPad mini, et c'est pourquoi il y a cet effet en mode portrait.

iFixit a démonté aujourd'hui le nouvel iPad mini 6 et, pendant ce processus, le site de réparation a donné des raisons plausibles pour lesquelles la petite tablettes affiche un problème qui a été surnommé " défilement gélatineux ".

