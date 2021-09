Apple autorise enfin la notation de ses applications natives

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Depuis ses débuts, l'App Store n'a jamais permis aux utilisateurs d'évaluer les applications iPhone et iPad intégrées d'Apple, comme Mail, Music, News, Bourse, Plans et autre Calculatrice. Cependant, apparemment depuis la sortie d'iOS 15 plus tôt ce mois-ci, la firme a levé cette restriction. Et les clients ne se gênent pas pour critiquer et donner une note aux différents services.

On peut enfin noter les apps d’Apple

Comme vous pouvez vous y attendre, les commentaires négatifs sont les premiers à être partagés, notamment sur des applications comme Podcasts qui peine à attendre les 3 sur 5.

Bien qu'aucun communiqué officiel n’ait été publié, il est possible qu'Apple ait décidé s’ouvrir les vannes en raison de pressions concurrentielles imminentes, car les applications tierces ne sont pas autorisées à cacher leurs évaluations sur l'App Store.

Vous pouvez évaluer et commenter toute application Apple qui est supprimée et réinstallable via l'App Store, quasiment toutes sauf App Store, Téléphone ou encore Messages.



Comme la capacité de noter et d'évaluer est encore assez nouvelle, la plupart des applications Apple n'ont que quelques dizaines de notes jusqu'à présent. Cependant, vous pouvez imaginer que toutes les personnes ayant des griefs après la mise à niveau vers iOS 15 se précipitent vers l'App Store pour laisser leurs commentaires « constructifs » d'une étoile.

L'un des services les plus populaires de la firme, Apple Music, a déjà enregistré environ 300 avis avec une note moyenne de 3,7 aux USA, ou 3,3 pour 54 notes en France.

Les pires notes sont attribuées à Podcasts, Mail et Calendrier pour le moment, alors que iMovie, FaceTime, Apple TV et Bourse sont au-dessus de 4/5. Un conseil, si vous avez un peu de temps lisez les commentaires, il y a des perles 🤣.