Le directeur IA d'Apple sera de passage à la Nvidia GTC 2021

Il y a 1 heure (Màj il y a 57 min)

Alexandre Godard

Réagir



Dans un peu plus d'un mois, Nvidia va tenir une conférence durant laquelle elle va réunir des centaines de milliers de personnes de l'industrie dont des gros noms. Celui de Samy Bengio ne vous dit peut-être rien, mais c'est lui qui a été choisi pour représenter Apple à ce Keynote.

Nvidia GTC 2021

Du 8 au 11 novembre 2021, Nvidia va tenir une conférence dont le thème principal sera l'intelligence artificielle (IA). Ce Keynote devrait nous permettre d'en apprendre plus sur les nouvelles technologies en la matière ainsi que les produits à venir grâce à une présentation digne de ce nom de la part du PDG, Jensen Huang.

C'est donc via un communiqué de presse officiel que Nvidia a posé les bases de ce GTC 2021. À l'intérieur, on y apprend que cet évènement devrait rassembler pas moins de 200 000 développeurs, créateurs... et que des gros noms de l'industrie seront bien évidemment présents.



Parmi les têtes d'affiche, on retrouve par exemple Tim Sweeney d'Epic Games mais aussi Samy Bengio, qui n'est autre que le directeur principal de la recherche IA et du machine learning (ML) d'Apple.



Ils sont loin d'être les seuls car d'autres membres de grosses sociétés comme Microsoft, Snapchat, Facebook, Google... seront eux aussi sur place.



Plus de 200 000 développeurs, innovateurs, chercheurs et créateurs devraient s'inscrire à l'événement, qui se concentrera sur l'apprentissage en profondeur, la science des données, le calcul haute performance, la robotique, les centres de données/réseaux et les graphiques.

Un évènement qui s'annonce plus que costaud sur le papier et dans lequel les informations à retenir devraient être nombreuses. Enfin, si vous souhaitez suivre ce Keynote Nvidia en direct, sachez qu'il sera retransmis gratuitement avec un discours d'ouverture du PDG en personne pour ouvrir le bal.