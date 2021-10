Apple publie Safari 15.1 en bêta sur MacOS Big Sur et Catalina

Il y a 1 heure

Medhi Naitmazi

Hier soir, Apple a publié la première version bêta de Safari 15.1 pour macOS Big Sur et macOS Catalina aux développeurs à des fins de test. La version bêta de Safari 15.1 est également incluse dans la bêta 8 de macOS Monterey arrivée plus tôt cette semaine.

Déjà une version corrective pour Safari 15

Alors que Safari 15 a été lancé récemment, le navigateur qui propose une refonte de l’expérience est aussi grevé par plusieurs bugs. Sans attendre, Apple prépare donc la suite mais les notes de version bêta de Safari 15.1 ne nous apprennent pas grand chose. En effet, elles sont en grande partie recyclées à partir de la version initiale de Safari 15. Toutefois, les premiers tests montre que la nouvelle bêta résout un problème lors de la mise en favoris d'une page YouTube entraînerait le plantage du navigateur. Apple mettra probablement en œuvre des corrections de bugs supplémentaires d'ici la publication de Safari 15.1, comme celui qui restaure de vieux onglets à la réouverture.

Safari 15.1 peut être téléchargé à partir du site Apple Developer sur la page de téléchargements. Pour installer la version bêta, les développeurs doivent exécuter les dernières versions de macOS Big Sur ou macOS Catalina, selon Apple.

Pour mémoire, Safari 15 dispose d'onglets redessinés qui ont une apparence plus ronde et adaptée au contenu en cours, des performances en hausse, une sécurité améliorée, et plus encore. Le navigateur sera préinstallé sur macOS 12 Monterey lorsque la mise à jour logicielle sera publiée plus tard cette année, et Apple l'a également mis à disposition des utilisateurs de macOS Big Sur et de macOS Catalina.