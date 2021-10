Comportement anticoncurrentiel : l'UE pointe Apple Pay et la puce NFC de l'iPhone

Cela commence à devenir difficile d'innover quand on est en permanence accusé de comportement anticoncurrentiel ! Après les accusations d'Epic Games contre les pratiques de l'App Store et...

La responsable de la concurrence, Mme Vestager, a également fait part de ses préoccupations en matière d'antitrust à l'égard de Siri, déclarant que l'UE avait reçu des plaintes de plus de 200 entreprises concernant certaines pratiques d'exclusivité et de vente liée liées aux assistants vocaux. Affaire à suivre... Source

La Commission européenne a ouvert une enquête sur Apple Pay et la puce NFC de l'iPhone l'année dernière. À l'époque déjà, les soupçons pointaient Apple Pay ainsi que l'utilisation de la puce NFC dans les iPhones. Le rapport publié aujourd'hui indique que les autorités antitrust de l'UE sont prêtes à accuser Apple de "pratiques anticoncurrentielles liées à sa technologie de puce NFC". Toujours selon ce rapport, l'Union européenne pourrait forcer Apple à "ouvrir son système de paiement mobile à ses rivaux".

Aujourd'hui, nous apprenons que les autorités antitrust sont sur le point d'accuser Apple de pratiques anticoncurrentielles en ce qui concerne la puce NFC des iPhones et Apple Pay. Des accusations en cours de finalisation et prévues pour l'année prochaine.

Cela fait déjà de nombreux mois qu'Apple et d'autres sociétés du GAFA sont surveillés de très près par l'Union européenne. Plus particulièrement, c'est la Commission européenne qui enquête sur plusieurs produits présents dans l'écosystème de la Pomme.

