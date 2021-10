Le firmware 4A400 des AirPods apporte le "Conversation Boost", voici comment l'activer

Julien Russo

Si vous êtes un utilisateur régulier de l'AirPods Max ou des AirPods Pro, vous avez probablement utilisé plus d'une fois le mode Transparence, une fonctionnalité qui permet d'activer les micros et d'entendre ce qui se passe autour de vous. Avec le dernier firmware des AirPods publié hier soir, Apple propose une nouveauté qui ressemble beaucoup au mode Transparence, ça s'appelle "Conversation Boost" et c'est révolutionnaire pour les personnes malentendantes.

Conversation Boost, qu'est-ce que c'est ?

Apple avait présenté Conversation Boost lors de la WWDC 2021, l'entreprise avait mis en avant cette fonctionnalité comme une petite révolution pour les personnes avec des difficultés auditives, celles qui avaient besoin d'un petit coup de pouce pour mieux entendre une personne qui parle à côté ou en face.

Dans la version 4A400 du firmware publié hier soir pour les AirPods Pro, Apple a lancé la fameuse fonctionnalité Conversation Boost.



Avec cette nouveauté, les AirPods Pro vont activer les microphones et mettre en place un traitement logiciel spécial visant à se concentrer sur la voix qui vous parle à proximité.

Résultat, l'utilisateur entend la personne avec un volume plus élevé et comprend plus facilement ce qui lui est dit.

Comment activer Conversation Boost ?

Pour activer le Conversation Boost, il vous suffit de vous rendre dans les réglages de votre iPhone.

Rendez-vous dans Accessibilité puis dans Audio/Visuel, Adaptation des écouteurs, Mode Transparence et enfin Conversation Boost.

Attention, il est indispensable que votre paire d'AirPods Pro ait téléchargé la mise à jour 4A400. Le téléchargement et l'installation de la mise à jour se font automatiquement, voici le chemin à suivre pour vérifier si la MAJ a bien été téléchargée :

Ouvrir l'application "Réglages" sur iPhone Aller dans Bluetooth Trouver vos AirPods ou votre produit Beats dans la liste Appuyez sur le « i » qui se trouve au bout de la ligne Regardez si la version du firmware correspond à celle mentionnée plus haut dans l'article

Attention, cette nouveauté ne concerne que les AirPods Pro, en ce qui concerne les AirPods 2 et AirPods Max, ils ne peuvent pas bénéficier du Conversation Boost.