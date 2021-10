L'iPad Pro OLED finalement avec LG en 2024 ?

LG Display a commencé à développer un panneau OLED pour un modèle d'iPad de 12,9 pouces qui offre une luminosité, une longévité et une durabilité améliorées, selon les informations de The Elec. Voilà qui fait echo aux récentes rumeurs sur un prochain iPad à technologie OLED.

Les premiers iPad OLED pas avant 2024 ?

Le média asiatique a récemment signalé qu'Apple se préparait à lancer deux nouveaux modèles d'iPad Pro avec des écrans OLED LTPO de faible consommation en 2023 ou 2024, ce qui permettrait d'avoir les mêmes taux de rafraîchissement que les iPhone 13 Pro.

Suite à ce rapport, nos confrères affirment maintenant que LG Display prévoit de commencer la production d'un écran OLED 12,9 pouces pour iPad entre la fin de 2023 et 2024. Samsung Display devrait également se préparer à fournir des panneaux pour les modèles OLED iPad Pro aux côtés de LG Display, maintenant que l'iPad Air 5 OLED sur lequel le coréen travaillait pour 2022 a été annulé.

LG Display prévoit d'utiliser la technologie LTPO TFT pour rendre le panneau OLED jusqu'à deux fois plus lumineux et prolonger sa durée de vie utile jusqu'à quatre fois. Étant donné que les consommateurs conservent les iPads plus longtemps que les iPhones, la longévité et la durabilité sont censées être des objectifs importants pour l'écran.

Les panneaux devraient utiliser les mêmes substrats de génération 6 que ceux utilisés dans les modèles d'iPhone 13 Pro, qui prennent déjà en charge la technologie LTPO TFT avec des taux de rafraîchissement allant de 10 à 120 Hz.

Apple prévoit donc de lancer des iPad 11 pouces et 12,9 pouces qui utilisent des panneaux OLED en 2023 ou 2024. En attendant, la firme continuera d'exploiter le miniLED en l'apportant au petit modèle de 11 pouces. On peut imagine le voir sur l'iPad Air 5 également, avant qu'il ne passe lui aussi à l'OLED.