Tim Cook parle de Shine et du miracle économique de l'App Store

Il y a 5 heures

Alban Martin

Tim Cook, PDG d'Apple, a donné une nouvelle interview avec Bustle dans laquelle il a discuté de la santé mentale, du succès de l'App Store et de l'iPhone, et de l'application Shine qui aide les gens à se relaxer.

Cook parle de l'app Shine

Cook s'est entretenu avec le point de vente de New York, après avoir rencontré les développeurs de l'application de santé mentale Shine, un service qui fournit des méditations guidées et des conseils pour la journalisation. S'exprimant sur l'importance de l'application, Cook a déclaré :

Eh bien, ils ont remporté le prix [du meilleur de l'App Store d'Apple] en 2020. Et il n'y a probablement pas eu une année qui les aurait rendus plus essentiels - avec la pandémie et le meurtre de George Floyd, et ces choses se sont rassemblées et se croisant d'une manière telle que personne n'aurait prédite. Et je pense que la santé mentale est une crise. Et c'est celle qui a tant été stigmatisée. Cela fait si longtemps que les gens ont souffert en silence et en isolement. [Shine] a fait ce travail incroyable, réunissant la communauté et cousemblant un certain nombre de choses différentes qui rendront [le changement] de nature systémique au lieu d'un slogan. Je suis donc super impressionné par ce qu'ils font et comment ils ont commencé.

Le patron d'Apple a également parlé des discussions en cours autour d'applications comme Facebook et Instagram, et de l'impact qu'elles ont sur les gens. Il s'est dit inquiet du défilement sans fin et de "l'entourage de négativité" autour des réseaux sociaux, et qu'il espérait élever des entreprises comme Shine à "une grande utilisation de nos technologies parce que cela sert l'humanité".

Il a également parlé de l'impact de la fonctionnalité Temps d'écran d'Apple sur sa propre utilisation avant que les discussions ne tournent vers le succès de l'App Store et des meilleurs iPhone d'Apple, et pourquoi c'était difficile à prédire :

Je pense que nous vivons tous dans une petite boîte de ce qu'il y a actuellement. Apple fait un travail fantastique en ne le faisant pas avec des produits, mais en termes d'estimation, c'est [plus difficile]. À l'époque, notre instinct était qu'éventuellement tout le monde voudrait un smartphone, mais nous n'avions pas envisagé la vitesse à laquelle cela se produirait. Parce que je me souviens que nous avons parlé de "Apple devrait-il fabriquer un téléphone fonctionnel ?" si tu t'en souviens. Mais nous avons senti : "Non, non, non - l'avenir est le smartphone, alors mettons nos énergies là-dedans."

Télécharger l'app gratuite Shine: Calm Anxiety & Stress

Cook évoque le miracle économique

Tim Cook a poursuivi en disant que personne n'aurait pu deviner que l'App Store passerait à 1,8 million d'applications, et a décrit l'écosystème du développement d'applications comme "un miracle économique".

Il a également discuté de l'importance du camp d'entrepreneurs d'Apple, que les développeurs de Shine Naomi et Marah avaient vécu à travers eux-mêmes. Bref, tout un programme.