L'Apple Watch 7 est toujours aussi épaisse

Malgré des rumeurs et des "preuves" concordantes, l'Apple Watch Series 7 n'est finalement pas plus mince que ses prédécesseurs, les dernières montres Apple affichent en effet la même épaisseur que la Series 6.

Pas plus fine que la Series 6

Maintenant que les pages de spécifications officielles d'Apple sont mises en ligne, il est possible de confirmer les dimensions de l'Apple Watch Series 7. On trouve notamment une épaisseur de 10,7 mm, ce qui est exactement la même valeur que celle de l'Apple Watch 6. Les boîtiers de 41 mm et de 45 mm ont les mêmes cotes à ce niveau-là.

Les rendus présumés qui représentaient une Apple Watch Series 7 avec des bords carrés suggèrent que le nouveau modèle serait 1,7 mm plus mince, avec une épaisseur totale de 9 mm. En revanche, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que la série 7 serait "légèrement plus épaisse dans l'ensemble" que la série 6. Une fois annoncé, les images promotionnelles de l'Apple Watch Series 7 ont également alimenté la spéculation selon laquelle les nouveaux modèles pourraient être plus minces. Il est maintenant clair qu'aucune de ces rumeurs ne s'est avérée correcte.

Apple Watch Series 6 de 40 mm :

Hauteur : 40 mm

Largeur : 34 mm

Profondeur : 10,7 mm

Apple Watch Series 7 de 41 mm

Hauteur : 41 mm

Largeur : 35 mm

Profondeur : 10,7 mm

Apple Watch Series 6 de 44 mm

Hauteur : 44 mm

Largeur : 38 mm

Profondeur : 10,7 mm

Apple Watch Series 7 de 45 mm

Hauteur : 45 mm

Largeur : 38 mm

Profondeur : 10,7 mm

Apple dit que les boîtiers de l'Apple Watch Series 7 ont été affinés avec des bords plus doux et plus arrondis, mais dans l'ensemble, les dimensions sont très similaires à celles de la Series 6. L'Apple Watch Series 7 est disponible dans de nouvelles options de taille 41 mm et 45 mm qui mesurent 1 mm de plus que les options 40 mm et 44 mm des générations précédentes. A noter que le modèle plus petit de 41 mm de l'Apple Watch 7 est également 1 mm plus large que le modèle 40 mm de la série 6, alors que les modèles 44 mm et 45 mm affichent la même largeur.



Les anciens bracelets d'Apple Watch continuent d'être compatibles avec la Series 7, mais les nouvelles dimensions pourraient provoquer quelques décalages ou problèmes d'alignement avec le boîtier. À vérifier.



Dans tous les cas, l'Apple Watch 7 est en vente depuis ce jour à partir de 429€. Et pour aller plus loin, consultez notre comparatif entre l'Apple Watch 7 et l'Apple Watch 6.