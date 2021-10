Fuite : voici les prix des Apple Watch Series 7

Lors de l'Apple Event du 14 septembre dernier, la firme de Cupertino a dévoilé l'Apple Watch Series 7. Si on connait toutes les nouveautés majeures de la montre connectée, Apple a été assez imprécis sur les tarifs. La seule information qu'on a pu obtenir, c'est que la version aluminium sera disponible à partir de 429€ (GPS) et la version acier à partir de 599€ (GPS). Mais qu'est-ce que ça donne quand on entre dans le détail ?

La précommande de la nouvelle Apple Watch commence dès cet après-midi à partir de 14h00 sur l'Apple Store en ligne, mais aussi chez les revendeurs.

Pour vous apporter une visibilité et faire votre choix avant le lever de rideau, le leaker Jon Prosser a partagé sur son compte Twitter les prix des Apple Watch Series 7 par modèle. Attention, la liste obtenue par le spécialiste des fuites n'est pas complète, car ses sources n'ont pas pu entrer davantage dans les détails.



Comme vous pouvez le voir ci-dessous, les prix sont quasiment identiques à la précédente génération d'Apple Watch. Le géant californien a choisi d'opter pour la même stratégie qu'avec les nouveaux iPhone 13 : proposer mieux pour le même prix. Apple semble avoir conscience que ses produits sont déjà chers et qu'augmenter encore les prix pourrait faire fuir certains clients.

Avec l'Apple Watch Series 7, vous retrouvez une version Aluminium (la moins chère), une autre en Acier inoxydable (milieu de gamme) puis le "top du top" : le modèle Titane.

Quand vous serez face à la précommande cet après-midi, vous devrez également faire un choix concernant la taille, la plus petite taille est passée de 40 mm à 41 mm et la plus grande de 44 mm à 45 mm. Visuellement, vous verrez très peu de différence une fois l'Apple Watch Series 7 à votre poignet.



Voici une sélection des prix obtenus par Prosser. Notons que les prix comprennent évidemment la TVA française :

Les prix seront exactement les mêmes chez les revendeurs pour quelques mois, une fois l'effet de lancement passé et les stocks correctement réapprovisionnés, il y a de fortes chances de trouver des rabais de 30-40€ sur chaque modèle. Si l'un des modèles en Acier inoxydable ou Titane vous intéresse, mais que vous le trouvez un peu cher, ça vaut parfois le coup d'attendre et de regarder de près les promotions à venir !



Rendez-vous tout à l'heure à 14 heures pour le lancement des précommandes en France et dans plus de 30 pays à l'international. Retrouvez l'heure exacte des précommandes par fuseau horaire.

