Bons plans iOS : Riptide GP: Renegade, Alphaputt, GraviT

Hier à 21:58 (Màj hier à 21:58)

Corentin Ruffin

Les bons plans iOS du jour : 3 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 3 promos avec notamment Riptide GP: Renegade, Alphaputt, GraviT. L'occasion d'économiser 15€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Calendar Widget (App, iPhone / iPad, v1.5, 35 Mo, iOS 14.1, Amit Verma) passe de 0,99 € à gratuit. Calendar Widget est l'application dont vous avez besoin pour personnaliser votre écran d'accueil avec un magnifique calendrier. Choisissez parmi les superbes designs prédéfinis du widget, ou créez le vôtre.



Choisissez une image que vous voulez et décorez votre écran d'accueil joliment avec Calendar Widget.



Les + : Un calendrier personnalisé sur votre écran d'accueil ! Télécharger l'app gratuite Calendar Widget





Epica 2 Pro (App, iPhone / iPad, v2.5, 45 Mo, iOS 9.0, 才琴 唐) passe de 1,99 € à gratuit. Voilà une app d'édition de photos décalée qui propose en effet d'ajouter des effets amusants. Que ce soit des filtres, des décors ou des poses, vous trouverez un truc marrant pour faire un montage de vous ou vos amis pour faire rire tout le monde.



C'est facile et si vous êtes paresseux, il y a un mode aléatoire !



Les + : Pas de pubs

Pas de watermark

Originalité des filtres / poses Télécharger l'app gratuite Epica 2 Pro





KEV (App, iPhone / iPad, v5.3, 10 Mo, iOS 11.0, Satnam Singh) passe de 1,99 € à gratuit. L'application KEV transforme votre iPhone ou iPad en un posemètre professionnel et facile à utiliser.

Minimaliste, KEV analyse l'aperçu en direct de la scène et vous donne des données précises sur la balance des blancs en Kelvin.



Essayer d'obtenir la balance des blancs parfaite sur votre reflex numérique peut être ennuyeux. KEV vous aide en vous indiquant ce que devrait être la balance des blancs.

Vous pouvez mesurer la température de couleur d'une source lumineuse en Kelvin sans avoir à dépenser des centaines de dollars pour des appareils professionnels.



Les + : Les résultats semblent très bons Télécharger l'app gratuite KEV





Jeux gratuits iOS :

Sudoku Evolved (Jeu, , iPhone / iPad, v1.5.1, 9 Mo, iOS 11.0, Max Q Software LLC) passe de 0,99 € à gratuit. Sudoku Evolved s'inspire du Sudoku traditionnel en l'étendant à trois dimensions. Chaque face d'un cube contient un puzzle Sudoku unique qui suit les règles normales du Sudoku. Ce qui rend Sudoku Evolved unique, c'est que les chiffres sur les bords sont partagés entre les faces, créant un lien entre les puzzles adjacents.



Cela permet une nouvelle jouabilité intéressante : chercher des indices sur une face du cube peut vous aider à trouver des indices sur une autre face !



Les + : Un classique revisité ! Télécharger le jeu gratuit Sudoku Evolved





Invaders mini (Jeu, Action, iPhone, v5.9, 33 Mo, iOS 12.0, Virtual GS) passe de 0,99 € à gratuit. Invaders mini est un jeu d'arcade rétro auquel vous pouvez jouer sur votre Apple Watch ou votre iPhone. Si vous jouez avec votre montre, vous utiliserez la couronne de la montre pour contrôler le mouvement et toucherez l'écran pour tirer.



Sur l'iPhone, vous toucherez le centre de l'écran pour tirer et toucherez les côtés de l'écran pour déplacer votre canon. Au fur et à mesure que le jeu progresse, les aliens deviennent plus rapides et plus mortels.



Les + : Parfait pour s'occuper dans les transports... ou au petit coin ! Télécharger le jeu gratuit Invaders mini





Alphaputt (Jeu, Éducation, iPhone / iPad, v1.2.2, 545 Mo, iOS 10.0, Sennep) passe de 2,99 € à gratuit. Alphaputt est ce bel endroit où la typographie rencontre le mini-golf. Trou après trou, parcourez le terrain des mots en déclinant toutes les lettres de l’alphabet avec vos amis.



Alphaputt propose un jeu de mini-golf magnifique, en 3D isométrique et avec une tonne de surprises comme des ovnis ou des aspirateurs.



Les + : Sublime

Plutôt original ! Télécharger le jeu gratuit Alphaputt





GraviT (Jeu, Casse-tête / Stratégie, iPhone / iPad, v1.2, 91 Mo, iOS 8.0, Dennis Mengelt) passe de 0,99 € à gratuit. Êtes-vous prêt pour un nouveau type de jeu de puzzle ?



Il suffit de faire pivoter les puzzles vers la gauche ou la droite jusqu'à ce que chaque bloc de couleur vienne se poser sur un contour de couleur correspondante. Le concept est simple, mais le jeu devient difficile !



Les + : 50 puzzles uniques et stimulants

Un design simple et épuré Télécharger le jeu gratuit GraviT





Promotions iOS :

Riptide GP: Renegade (Jeu, Course / Action, iPhone / iPad, v1.2.2, 101 Mo, iOS 8.0, Vector Unit) passe de 2,99 € à 0,99 €. Un joli jeu de courses d'hydro-jets où les occasions de faire des figures ne sont pas rares pour éviter les policiers. C'est le dernier jeu de jet-ski de la série et il est plus beau et plus profond grâce à un nouveau moteur 3D ainsi qu'une évolution des véhicules, les fameux hydro-jet.



L'impression de vitesse est bien plus frappante que dans les précédents opus. Toute la concurrence est larguée !



Encore moins cher pour le Black Friday que la dernière promo.



Les + : Un must pour les amateurs de course aquatique

Une réalisation digne des consoles

Compatibles avec iPhone, iPad et Apple TV ! Télécharger Riptide GP: Renegade à 0,99 €





Legacy 3 - The Hidden Relic (Jeu, Aventure / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.3, 263 Mo, iOS 10.0, David Adrian) passe de 2,99 € à 1,99 €. L'aventure continue dans Legacy 3 La Relique Secrète. Relevez le défi avec ce jeu d'aventure en 3D point-and-click. Entrez dans un temple secret et découvrez un véritable mystère. Résolvez les énigmes pour avancer - mais attention... Vous devriez peut-être préparer votre sortie ?



Legacy 3 mettra votre intelligence et vos compétences en résolution de problèmes à l'épreuve. Jouez lentement, réfléchissez, analysez, et vous résoudrez les problèmes plus facilement.



Jouez le rôle d'un jeune archéologue qui part à l'aventure à la poursuite de son mentor disparu dans une ancienne pyramide remplie de salles et d'énigmes.



Les + : Un vrai casse-tête de renom Télécharger Legacy 3 - The Hidden Relic à 1,99 €