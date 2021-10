Incident : une voiture autonome d'Apple est montée sur un trottoir le 27 septembre

Hier à 20:33

Julien Russo

2



Apple ne vous dira pas le contraire, concevoir un logiciel de conduite autonome est... titanesque, surtout quand on part de zéro. Tous les jours, des voitures autonomes d'Apple parcourent les routes de Californie pour recueillir des données afin de perfectionner le logiciel de conduite autonome.

Encore du travail nécessaire pour la conduite autonome d'Apple

De nombreuses entreprises américaines comme Apple, Tesla ou Uber ont l'autorisation de la California Department of Motor Vehicles (DMV) pour faire circuler des véhicules autonomes sur les routes des grandes villes californiennes.

Les conditions strictes imposent aux entreprises d'avoir toujours un conducteur expérimenté et formé au volant, mais aussi de remonter (avec le plus de détails possible) le moindre petit incident rencontré sur le terrain.



Ce qui est intéressant, c'est que les rapports sont publics et permettent de savoir quelle entreprise rencontre un problème avec un véhicule possédant un système de conduite autonome. Dans le cas d'Apple, il s'agit de la société qui remonte le moins d'incidents par an, mais il y a quand même quelques ratés...

Le 27 septembre 2021, un salarié d'Apple au volant de l'un des véhicules autonomes a dû faire face à un incident qui n'a heureusement fait aucun blessé ni dégradé du matériel urbain. La remontée d'Apple explique que le véhicule en conduite autonome est soudainement monté sur le trottoir alors qu'il devait à la base tourner à droite vers l'avenue Mathilda sur Del Ray Avenue :

Un véhicule d'essai, fonctionnant en mode autonome à Sunnyvale et tournant à droite de l'avenue Mathilda sur l'avenue Del Ray, est entré en contact avec un trottoir à environ 20 km/h. Bien qu'il n'y ait pas eu de dommages aux pneus ou aux roues, le contact a entraîné un désalignement. Aucun autre agent n'a été impliqué, aucune blessure n'a été signalée et les forces de l'ordre n'ont pas été appelées sur les lieux.

Cette défaite du logiciel est avant tout une bonne nouvelle puisque les développeurs vont pouvoir analyser et comprendre pourquoi le logiciel a confondu le trottoir et la route. Mieux vaut que cela se produise pendant une phase de test qu'une fois que le produit est fini d'être développé et à disposition des clients.

Les conditions climatiques peuvent être en cause (exemple le soleil qui a ébloui les caméras sur le toit) ou encore un élément dans l'environnement qui n'a pas été pris en compte par le logiciel.

Apple a enregistré son deuxième incident en conduite autonome, les autres rapports mentionnaient majoritairement des accidents de route causés par des véhicules tiers.



Pour ses expérimentations en conditions réelles sur les routes de la Californie, Apple utilise les Lexus RX450h, des véhicules électriques qui se rechargent en roulant. Heureusement qu'Apple a fait le choix d'une voiture qui ne produit aucune émission, car le nombre de kilomètres des véhicules d'Apple est impressionnant... En 2020, elles ont parcouru un total de 30 263 km, ce qui est le double de l'année 2019, cela s'explique par l'ajout de nouveaux véhicules tous les mois.



DMV - Rapport complet