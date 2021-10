1Password lance une fonction pour partager un mot de passe en sécurité

Alexandre Godard

1Password, l'application populaire de gestion de mots de passe vient de mettre en place une nouvelle fonctionnalité qui devrait satisfaire les utilisateurs. Grâce à elle, il devient possible de partager un code confidentiel sous la forme d'un lien. Explications.

La sécurité avant tout !

Au moins une fois dans votre vie, il vous est sûrement arrivé cette situation où vous devez partager, communiquer l'un de vos mots de passe à un ami ou un membre de votre famille. La solution la plus simple est bien évidemment de l'envoyer par message de manière brut mais c'est loin d'être la plus sécurisée dans ce monde de requin qu'est la technologie.

L'application 1Password qui comme son nom l'indique sert de gestionnaire de mots de passe, continue d'améliorer son expérience utilisateur. Si depuis pas mal de temps les développeurs proposent une sécurité absolue pour ceux qui s'échangent des MDP entre utilisateurs de 1Password, cette nouvelle fonction concerne tout le monde.



Si vous êtes un utilisateur de 1Password mais que la personne à qui vous souhaitez transférer l'information ne l'est pas, pas de panique, cela fonctionne également. Pour la faire simple, grâce à cette fonction, il vous sera possible de partager un mot de passe sous la forme d'un lien.



Plutôt que de taper le mot de passe directement, il suffit de cliquer sur Partager dans l'application et lorsque vous enverrez votre mot de passe à votre ami par exemple, celui-ci recevra un lien qui donne accès au mot de passe. De base, le lien expire au bout de sept jours mais il est tout à fait possible de le régler autrement, par exemple sur une heure ou un jour. De plus, vous pouvez également taper l'adresse mail qui aura accès au lien et ainsi bloquer les autres.



1Password en profite pour rappeler que si vous changez de mot de passe pendant qu'un lien est actuellement activé vers un destinataire, celui-ci ne sera pas informé du changement. Pour ce qui est des entreprises, un système de connexion se met en place à chaque fois qu'une nouvelle personne utilise le lien, une bonne manière de contrôler les allers-retours.