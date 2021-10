Cultivez votre vin dans Hundred Days sur mobile

Annoncé le mois dernier, Hundred Days de Broken Arms Games est désormais disponible sur nos mobiles, quelques semaines après ses débuts sur PC, notamment sur Steam. Le portage signé Pixmain et Broken Arms Games arrivera également sur la Switch dans quelques temps, toujours en tant que version premium.



Hundred Days : à consommer sans modération

Lancez-vous dans une aventure vinicole des plus palpitantes et prenez la tête d’un vignoble en pleine expansion !

Hundred Days - ou Cent Jours en français - vous place à la tête d'un vignoble où la gestion du temps et des ressources sont primordiaux. Mais votre travail ne s'arrête pas à cela, loin de là. Grâce à Hundred Days, vous aurez l’opportunité d'apprendre le métier de la production vinicole et de produire vos propres vins. Vous devrez ainsi analyser les sols, choisir les cépages, protéger les vignes des maladies, semer, récolter, fermenter, stocker et bien sûr, commercialiser votre production.



Après la production, il faudra vendre pour pouvoir réinvestir et affiner la qualité de votre vin, saison après saison. Le but sera de vous faire connaître sur ce marché et d'agrandir votre exploitation.



Regardez la bande-annonce du gameplay ci-dessous :

Au-delà de l'aspect simulation, Hundred Days c'est aussi une histoire travaillée avec 3 modes de jeux à la difficulté savamment dosée pour plaire à un large panel de joueurs. Sans oublier une jolie réalisation graphique reposante qui participe grandement à la qualité du jeu.



Hundred Days est disponible sur iOS et Android pour quelque euros, quand la version PC est affichée à 25€. Un mini prix pour un jeu unique traduit en anglais, français, italien, allemand, espagnol, coréen, japonais, russe et chinois. Nul doute que les français, grands amateurs de vin, y trouveront un intérêt tout particulier.



Caractéristiques principales :

Prise en main facile avec plusieurs niveaux de difficulté

Analysez la qualité de votre sol et choisissez vos cépages en fonction

Protégez vos vignes contre les maladies

Apprenez à gérer vos vignes en fonction des saisons

Découvrez le rôle des levures et des bactéries dans la production du vin

Expérimentez avec différentes méthodes de fermentation et de vieillissement afin d’améliorer la qualité de votre vin

Personnalisez la forme de vos bouteilles en concevez vos propres étiquettes

Utilisez différentes stratégies de marketing afin d’améliorer votre réputation sur le marché du vin

