Apple abandonne le plastique pour le connecteur du chargeur de l'Apple Watch Series 7

Il y a 4 heures

Julien Russo

Hier, les premiers YouTubers américains et européens ont reçu leurs Apple Watch Series 7 avant tout le monde. Si nous avons pu avoir de magnifiques photos et quelques avis sur le nouvel écran et la charge rapide, un YouTuber du nom de iMatteo a trouvé un changement important en ce qui concerne le chargeur.

Le nouveau chargeur n'est plus en plastique

Avec l'Apple Watch Series 7, Apple ne vous fournira pas l'adaptateur secteur (sans surprise), cependant l'entreprise continue de fournir le câble de charge avec le connecteur qui vient s'aimanter au dos de l'Apple Watch pour la recharger.

Si l'Apple Watch Series 7 a connu un bond dans le futur en ce qui concerne son écran et les bords fortement réduits, Apple a aussi apporté une modification en ce qui concerne le câble fourni dans le pack.



Auparavant, le câble de charge rapide vers USB‑A pour Apple Watch avait la partie magnétique conçue avec du plastique, désormais Apple propose de l'aluminium et une sortie en USB-C, ce qui permettra de faciliter l'achat de l'adaptateur secteur si vous n'en avez pas.

Il est probable que ce changement se soit réalisé pour deux raisons, à commencer par la protection de l'environnement, depuis plusieurs années Apple lutte pour réduire sa consommation de plastique dans ses produits.

Sur sa page dédiée à l'environnement, l'entreprise explique ouvertement :

Notre priorité est d’utiliser moins de plastique dans nos produits grâce à l’efficacité des matériaux et au remplacement des plastiques d’origine fossile par des alternatives utilisant des matériaux recyclés ou issus de sources renouvelables. Pour chaque type de plastique que nous utilisons, nous explorons et évaluons systématiquement des solutions alternatives utilisant des matériaux recyclés ou issus de sources renouvelables. Ainsi, quel que soit le type de plastique nécessaire à la fabrication d’un produit, nous identifions toujours une option recyclée ou renouvelable.

La seconde raison, c'est que cette modification était peut-être nécessaire pour augmenter la vitesse de recharge de l'Apple Watch. Avec le nouveau câble de charge rapide magnétique vers USB‑C pour Apple Watch, Apple augmente de 33% la vitesse de recharge de votre Apple Watch Series 7. Cela permet à votre montre connectée d'atteindre les 80% de charge en 45 minutes environ.



Quoi qu'il en soit, le changement s'est tellement fait discrètement que tous les YouTubers qui ont reçu l'Apple Watch Series 7 n'ont remarqué aucune différence sur le câble de charge, sauf le YouTuber italien iMatteo qui a visiblement le sens du détail !



Le nouveau câble de charge rapide magnétique vers USB-C pour Apple Watch est déjà disponible au tarif de 35€ sur Amazon avec la livraison en 1 jour ouvré. À noter qu'il est compatible avec toutes les générations d'Apple Watch, par contre vous pourrez profiter de la charge rapide exclusivement sur l'Apple Watch Series 7.