La fonction Universal Control est en bêta dans MacOS Monterey

Il y a 53 min

Alexandre Godard

Apple prend son temps avec MacOS Monterey et maintenant que le Keynote du 18 octobre est officiel, on comprend mieux pourquoi. Du côté du nouveau système Universal Control, on peut enfin l'apercevoir dans la bêta même si celui-ci n'est toujours pas utilisable. Du retard à prévoir ?

Une fonction pas tout à fait prête ?

Pas plus tard qu'hier, nous annoncions la mise en ligne de la bêta 10 de MacOS Monterey pour les développeurs. Après le Keynote du mois de septembre et la sortie d'iOS 15, iPadOS15..., le Keynote du 18 octobre devrait s'attarder sur les nouveaux MacBook Pro et donc MacOS Monterey, qui a de grandes chances d'arriver (enfin) en version finale avant le passage à l'heure d'hiver (31 octobre).



À l'intérieur de cette dixième bêta, on note que la fonction Universal Control est désormais répertoriée par Apple comme une fonction bêta et qu'à quelques jours de la sortie officielle de Monterey, elle n'est pas encore tout à fait prête. Par ailleurs, même si elle est enfin visible, elle n'est toujours pas activable pour les développeurs.

Pour ceux qui n'auraient pas suivi, Universal Control va permettre de contrôler tous ses écrans Apple avec le clavier et la souris de l'écran principal. Concrètement, si vous avez un iMac, en activant Universal Control, vous pourrez naviguer avec votre souris sur votre iPad et même votre MacBook sans latence.



Il sera donc possible de prendre un fichier sur un écran, glisser le fichier vers le bord droit et celui-ci passera comme par magie sur le second écran et ainsi de suite. Apple avait fait la démonstration en vidéo lors de la WWDC 2021.



La mise en place de ce système devrait d'ailleurs une nouvelle fois faire du tort à la concurrence comme Astropad qui propose un système astucieux qui offre le même résultat. Les débats autour du monopole, de l'anti-concurrence... risquent de pointer le bout de leur nez.



Fort heureusement la concurrence sait rebondir et Astropad propose depuis aujourd'hui une mise à niveau qui offre la possibilité de transformer l'écran de son iPad en second écran de son PC Windows.