Instagram : vous allez bientôt pouvoir poster des photos, vidéos et stories depuis le web

Il y a 1 heure

Julien Russo

Depuis sa création, Instagram s'est toujours concentré sur les applications mobiles délaissant la version web qui est pourtant très utilisé. Le réseau social vient de décider qu'il était temps de changer de comportement et de proposer enfin une meilleure expérience pour les utilisateurs qui accèdent régulièrement sur Instagram depuis le site internet.

La publication de nouveaux contenus va être disponible

Aujourd'hui, si vous souhaitez ajouter une nouvelle photo, vidéo ou storie sur votre compte Instagram, vous devez obligatoirement passer sur l'application depuis votre iPhone.

Le système de publication va bientôt changer, le réseau social appartenant à Facebook a annoncé son intention de lancer la mise en ligne de nouveaux contenus depuis la version web d'Instagram.



Dès le 21 octobre prochain, vous allez pouvoir publier directement depuis n'importe quel navigateur web de votre Mac, plus besoin de passer obligatoirement par votre iPhone !

Cette modification majeure fait suite à une longue période de test où Instagram a réalisé des vérifications techniques, mais a surtout surveillé les habitudes du groupe de testeurs.

Sans surprise, les testeurs ont été nombreux à publier des photos depuis leur ordinateur, Instagram a rapidement compris qu'il y avait une réelle demande et qu'il était temps d'arrêter de positionner la version web uniquement en consultation.

Et ce n'est pas fini !

Quand Instagram annonce quelque chose de nouveau, le réseau social en profite pour dévoiler les autres idées à venir et qui sont actuellement en cours de test.

Dans son communiqué, Instagram a révélé travailler actuellement sur une fonctionnalité baptisée "Collabs", il s'agira d'une nouveauté qui permettra de co-écrire des messages Feed et Reels avec d'autres utilisateurs qu'on pourra inviter.



Autre changement à venir prochainement, c'est le lancement des collectes de fonds, Instagram souhaite permettre aux organisations à but non lucratif de créer une campagne visant à récupérer de l'argent afin d'aider à financer leur cause.

Attention à cette future nouveauté, celle-ci ne s'adressera pas à tout le monde, Instagram préfère réserver cela pour le moment aux organisations à but non lucratif pour éviter les débordements et les abus de certains utilisateurs.

Du changement côté Reels

Comme pour les vidéos que vous postez sur TikTok, vous avez la possibilité d'ajouter des morceaux de musique sur votre Reels.

Le réseau social vient d'annoncer vouloir améliorer l'expérience avec la musique... Comment ?

Dès jeudi, Instagram présentera deux nouveaux effets appelés "Suberbeat" et "Dynamic Lyrics", le premier permettra d'ajouter des effets spéciaux en se synchronisant automatiquement sur le rythme de la musique, le second affichera les paroles en 3D.

