Apple visé par 2 recours collectifs pour la suppression de contenus achetés sur iTunes

Il y a 1 heure (Màj il y a 1 heure)

Julien Russo

2



Techniquement, quand vous achetez des contenus sur l'iTunes Store, que ça soit un film, une série ou un documentaire, il doit rester présent sur votre compte iTunes à vie. Contrairement à la location qui dure sur un temps déterminé, Apple n'a pas le droit de supprimer un achat. Cependant, de nombreux consommateurs aux États-Unis ont remarqué ces dernières années que les achats sur l'iTunes Store disparaissaient sans explication.

Bug ou acte volontaire d'Apple ?

Ils ont réalisé une tonne d'appels à l'assistance technique d'Apple, ils se sont exprimés sur les forums d'entraides afin d'avoir une explication... Sans succès.

De nombreux consommateurs américains qui ont vu leurs achats supprimés sur l'iTunes Store viennent de lancer cette semaine un second recours collectif pour attaquer la firme de Cupertino devant la justice.



Les clients concernés disent ne pas comprendre pourquoi Apple ne tient pas son engagement avec le terme "acheter" qui signifie clairement qu'il s'agit d'un contenu qui est acquis et qui n'a plus le droit d'être enlevé. Le recours collectif explique que l'achat sur l'iTunes Store doit être l'équivalent d'une vente de DVD ou Blu-Ray dans le commerce, le client ne va pas aller le rendre au magasin quelques années plus tard...

Le média Patently Apple révèle les détails du second recours collectif visant à poursuivre Apple pour la suppression des achats sur l'iTunes Store :

Trenise McTyere et Lucille Clark ont déposé une nouvelle plainte collective contre Apple devant le tribunal de district du district ouest de New York, division de Buffalo, pour avoir trompé les consommateurs en leur faisant croire qu'elle leur vendait du contenu numérique sur iTunes, alors qu'elle ne leur fournissait qu'une licence.



La plainte indique en outre que "lorsqu'un contrat de licence prend fin pour quelque raison que ce soit, Apple est tenue de retirer le contenu numérique du dossier acheté par le consommateur et elle le fait sans en avertir ce dernier au préalable [...].



À l'exception du contenu que la défenderesse possède directement, le contenu numérique censé être vendu sur iTunes est concédé sous licence à Apple par le propriétaire du contenu numérique. Ces accords de licence signifient que, contrairement à une véritable vente, la défenderesse ne peut jamais transférer le titre de propriété au consommateur acheteur. En conséquence, lorsqu'un contrat de licence prend fin pour quelque raison que ce soit, la défenderesse est tenue de retirer le contenu numérique du dossier d'achat du consommateur et elle le fait sans en avertir ce dernier au préalable.

Le second recours collectif reprend trait pour trait le premier qui a été déposé en Californie et validé par un juge en avril 2021.

Apple va prochainement être obligé de donner les raisons de ces suppressions d'achats de films sur l'iTunes Store, surtout que les personnes concernées sont aujourd'hui invitées à acheter ou louer à nouveau le contenu.

D'après les premiers retours, ce comportement inexplicable d'Apple ne se serait produit que sur des comptes d'utilisateurs résidant aux États-Unis.