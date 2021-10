Une nouvelle preuve concernant Apple Music sur PS5

Si les premières rumeurs étaient discutables, cette information vient directement confirmer qu'Apple Music arrive sur les consoles de Sony et Microsoft. C'est Apple lui-même qui a vendu la mèche sur l'une de ces pages Apple Music. Encore un peu de patience...

Apple Music veut conquérir les gamers

Comme si les premières rumeurs ne suffisaient pas ! Rappelez-vous il y a à peine six jours, des joueurs PS5 avaient partagé sur Reddit des captures d'écran montrant que l'application Apple Music est présente sur la console.

Même si elle n'est pas encore fonctionnelle, c'était là une preuve irréfutable que le service musique d'Apple se rapproche des consoles next-gen même si un doute était toujours présent. Maintenant que le géant Californien s'est ouvert un peu plus et offre l'accès à l'application Apple TV+, pourquoi ne pas continuer sur cette route avec Apple Music.



Comme mentionné par Tom Warren de The Verge via Twitter, Apple a mis à jour l'une de ses pages web qui fait la promotion d'une offre spéciale pour Apple Music et devinez quoi, elle mentionne les consoles next-gen dans la liste des plateformes ou il est possible d'accéder à l'application.

it looks like Apple Music is coming to Xbox and PlayStation soon 👀 pic.twitter.com/JSY2igzU2E — Tom Warren (@tomwarren) October 18, 2021

Cette fois-ci plus de doutes, Apple Music va prochainement débarquer sur PS5 et Xbox Series. Pour ce qui est de l'ancienne génération PS4 / Xbox One, pas d'informations pour le moment. Apple a depuis rectifié le texte et supprimé cette partie désignant les consoles mais trop tard, c'est juste une preuve de plus. L'objectif est clair, venir concurrencer un autre géant, Spotify, qui lui est en place sur cette plateforme depuis pas mal de temps.