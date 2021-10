macOS Monterey : la seconde Release Candidate est disponible (+ 2nd RC pour iPadOS 15.1)

Julien Russo

Apple vient de publier la seconde version Release Candidate de macOS Monterey. La Golden Master (nouvellement appelée RC) est réservée aux développeurs, mais la version finale arrivera le 25 octobre, soit lundi prochain.

La 2nd Release Candidate pour macOS Monterey est disponible

La mise en ligne de macOS Monterey arrive dans seulement 4 jours, avant de publier la version finale pour tous les utilisateurs, Apple souhaite vérifier les derniers détails pour corriger quelques potentielles instabilités ou lenteurs sur le nouvel OS.



Si on ne connait pas ce qu'apporte cette nouvelle Release Candidate, on imagine que les nouveaux Mac sont désormais gérés et les fonctionnalités spécifiques comme l'encoche ou les nouveaux processeurs devraient nous donner quelques billes.

Les principales nouveautés sont SharePlay, Universal Control, Safari 15, l'app Raccourcis ou encore le mode économie d'énergie. Mais il y a plus de 180 nouveautés en tout.

La compatibilité pour installer macOS 12

Pour installer macOS 12, il faut :

Mac Pro 2013 ou plus récent

Mac mini fin 2014 ou plus récent

iMac 2015 ou plus récent

iMac Pro 2017 ou plus récent

MacBook Air début 2015 ou plus récent

MacBook Pro début 2015 ou plus récent

MacBook début 2016 ou plus récent

La Release Candidate 2 est disponible dès maintenant uniquement pour les développeurs. Comme d'habitude, vous pouvez la télécharger depuis les préférences système et mise à jour de logiciel.

Les développeurs peuvent également télécharger la seconde Release Candidate pour iPadOS 15.1, la future mise à jour 15.1 est également sur le point de finir son programme de bêta.