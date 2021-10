Tony Fadell parle de la création de l'iPod en 2001 avec Steve Jobs

De nouveaux documents mis au jour dans le cadre de la bataille juridique entre Apple contre Epic offrent des détails intéressants sur l'histoire de la relation entre Facebook et la firme de...

Les paroles et les discours sont toujours les mêmes, les personnes qui avaient la chance de côtoyer Steve Jobs au quotidien sont toutes d'accord pour dire qu'il s'agissait d'un homme qui vous...

Il a maintenu sa part de l'entreprise, et le reste appartient à l'histoire.

Jobs a dit à Fadell qu'il allait lancer des investissements marketing sur l'iPod, en tirant des ressources de son activité principale, le Mac. Et même si les ventes de l'iPod original et de la version suivante n'ont pas exploser le marché, Jobs a suivi.

Beaucoup de gens s'arrêtent à mi-chemin du voyage, et je voulais m'assurer que nous n'allions pas faire ça.

Lorsque Jobs a dévoilé l'iPod lors d'une petite conférence de presse dans son ancien siège d'Infinite Loop, l'appareil n'était pas complètement terminé, selon Fadell. Néanmoins, il a déclaré que Jobs avait remis cette première version de l'appareil aux médias présents, ainsi qu'une collection de 20 CD contenant la musique qui avait été préchargée sur l'appareil. Fadell a ajouté qu'en 2005, Apple commençait à se pencher sur le marché des téléphones portables. Comme il l'a partagé dans des interviews précédentes au fil des ans, Fadell a déclaré que son équipe avait joué avec des prototypes d'iPod plein écran avec une molette cliquable virtuelle, ajoutant que l'équipe Mac avait conçu séparément un "écran tactile capacitif massif de la taille d'une table de ping-pong. " Apple a finalement lancé l'iPhone avec un écran multi-touch en 2007. Une révolution. Apple aurait vendu 125 000 unités d'iPod au cours de cette première période de vacances – un peu juste pour faire tourner la société. La volonté de continuer était la partie essentielle d'une conversation à cœur ouvert que Fadell a eue avec Jobs. Fadell a demandé au leader visionnaire d'Apple s'il était prêt à aller plus loin avec l'iPod, non seulement en investissant dans cette première version, mais en s'engageant dans une famille de produits.

