Apple Fitness+ : le nouveau service arrive le 3 novembre en France

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

2



Lors de l'Apple Event qui a eu lieu début septembre, la firme de Cupertino avait promis que son nouveau service Fitness+ allait débarquer dans de nouveaux pays. Si cette nouvelle avait enchanté les adeptes de fitness, Apple n'avait pas donné de date, mais avait promis une disponibilité en automne ! Aujourd'hui, nous en savons plus...

Fitness+ arrive le 3 novembre

Imaginez un service où vous avez une multitude de coachs professionnels qui vous donnent des instructions dans des vidéos. Ajoutez à cela un suivi de votre rythme cardiaque et des pertes de calories grâce à votre Apple Watch. C'est justement ce que propose Apple Fitness+ !

Le nouveau service qui a été accueilli avec un franc succès aux États-Unis en période de crise sanitaire va enfin débarquer en France et dans 13 autres pays.



Apple vient d'annoncer officiellement le lancement de son service Fitness+ dès le 3 novembre 2021 dans les pays suivants : en France, en Autriche, au Brésil, en Colombie, en Allemagne, en Indonésie, en Malaisie, en Italie, au Mexique, au Portugal, en Russie, en Arabie saoudite, en Espagne, en Suisse et aux Émirats arabes unis

Pour faciliter le travail autour de Fitness+, Apple a choisi de conserver les mêmes coachs que pour les utilisateurs américains. Afin de faciliter la compréhension pendant les exercices, le géant californien proposera une traduction via des sous-titres.

On retrouvera des sous-titres en français, anglais, allemand, italien, russe, espagnol et en portugais.

Le tarif

Apple Fitness+ apporte une tonne d'exercices préenregistrée avec des coachs ayant une carrière exceptionnelle et des connaissances très poussées dans leur domaine. Sans surprise, Apple cherche une certaine rentabilité avec son service de fitness. Le géant californien a fixé le prix à 9,99€/mois pour l'accès aux vidéos d'Apple Fitness+, avec ce tarif, vous aurez accès à tous les coachs ainsi qu'a l'ensemble des exercices et options de l'application.



À noter que si vous avez récemment acheté une Apple Watch, vous pouvez profiter de 3 mois de Fitness+ offert. Au-delà, la facturation automatique se déclenchera, mais rassurez-vous, c'est sans engagement.

Il est probable qu'Apple propose Fitness+ dans le pack Apple One le plus coûteux, l'entreprise le fait déjà aux États-Unis dans l'abonnement à 29,95$/mois, celui-ci regroupe : Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, iCloud+ avec 2 To, Apple News+ et Apple Fitness+.



La firme de Cupertino va venir concurrencer des géants déjà en place et qui rencontrent beaucoup de succès en France (surtout depuis la période de confinement et de télétravail).

On pense par exemple à TrainingPlus, Equilibre-Fitness, Neoness-live ou encore au E-Club de Decathlon.