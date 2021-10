Apple One Premier sera disponible dès le 3 novembre en France

Hier à 23:43 (Màj hier à 23:43)

Julien Russo

2



Quand Apple a annoncé ses premiers abonnements regroupant plusieurs services, la France a été désavantagée face aux États-Unis. En effet, nous avions le droit à l'abonnement Individuel et Famille, mais pas l'abonnement Premier. Cela s'explique par l'absence d'Apple News+ et Fitness+, Apple ne pouvait pas proposer d'abonnement Apple One Premier.

Apple One Premier arrive en France

Si vous êtes dans l'écosystème Apple, que vous n'avez que des produits Apple et que vous êtes fidèles aux services comme Apple Arcade, Apple Music, Apple TV+...

La solution Apple One est probablement celle qui sera la plus intéressante pour votre porte-monnaie, puisqu'elle vous permettra de faire de jolies économies !

L'offre Apple One va bientôt connaître une importante modification en France, mais aussi dans 16 autres pays.



Disponible aux États-Unis depuis le lancement de ce nouveau concept d'abonnement, Apple va bientôt proposer une offre Apple One Premier à ses clients français.

Comme le service Fitness+ va débarquer le 3 novembre, la firme de Cupertino va avoir un argument supplémentaire pour proposer l'abonnement au tarif maximal.

Voici donc la prochaine étape pour Apple One, on retrouvera toujours l'abonnement Individuel à 14,95€/mois qui propose :

Apple Music Individuel

Apple TV+

Apple Arcade

50 Go de stockage iCloud

Il y aura toujours l'abonnement Famille à 19,95€/mois qui permet d'accéder à :

Apple Music Famille

Apple TV+

Apple Arcade

200 Go de stockage iCloud

Et viendra s'ajouter dès le 3 novembre... L'abonnement Premier à 28,95€/mois qui proposera :

Apple Music Famille

Apple TV+

Apple Arcade

2 To de stockage iCloud

Apple Fitness+

Seule différence avec les États-Unis, c'est que la France n'aura pas accès à Apple News+, un service de presse qui n'est pas encore disponible chez nous.

L'offre Premier d'Apple One va arriver dans les pays suivants : en Autriche, Brésil, Colombie, France, Allemagne, Indonésie, Irlande, Italie, Malaisie, Mexique, Nouvelle-Zélande, Portugal, Russie, Arabie saoudite, Espagne, Suisse et Émirats arabes unis.



Dans le communiqué qui annonce cette bonne nouvelle, Peter Stern le vice-président des services d'Apple rappelle à quel point Apple One est révolutionnaire dans la distribution des services :

Apple One offre le meilleur contenu et les meilleurs services au monde à un prix incroyable. Nous sommes ravis d'offrir le plan Premier d'Apple One à plus de clients afin qu'ils puissent facilement profiter d'Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple Fitness+ et obtenir encore plus de stockage iCloud qui peut être partagé entre les membres de la famille avec un seul abonnement.

La souscription à Apple One se réalise depuis n'importe quel appareil Apple, elle est sans engagement et vous permet de faire une économie de plusieurs euros tous les mois comparés à la souscription service par service.