Apple propose iOS 14.8.1 pour corriger des failles de sécurité

Il y a 2 heures

Medhi Naitmazi

Apple lance aujourd'hui une version corrective pour iPhone et iPad nommée iOS 14.8.1 (et donc iPadOS 14.8.1), un jour après les sorties de iOS 15.1, iPadOS 15.1, watchOS 8.1, tvOS 15.1 et macOS Monterey.

Encore des failles de sécurités comblées par Apple

Cette mise à jour intervient juste un mois après la sortie d'iOS 14.8 pour ceux qui ne voulaient pas mettre à jour leurs iPhone vers iOS 15.

Vous pouvez télécharger la nouvelle version sur votre iPhone en accédant à l'application "Réglages", puis "Général", et enfin "Mise à jour logicielle". Apple déploie également aujourd'hui iPadOS 14.8.1 pour les utilisateurs d'iPad.



Fait intéressant, iOS 14.8.1 n'a pas été testé en version bêta, il s'agit donc d'une version surprise pour les utilisateurs. Les notes de publication d'Apple pour la mise à jour indiquent simplement qu'elle "fournit des mises à jour de sécurité importantes et est recommandée pour tous les utilisateurs".



Au début de cette année, Apple a annoncé son intention de donner aux utilisateurs le choix entre mettre à jour vers iOS 15 dès sa sortie, ou rester sur iOS 14 tout en recevant des mises à jour de sécurité importantes.



iOS offre désormais le choix entre deux versions de mise à jour logicielle dans l'application Réglages. Vous pouvez mettre à jour vers la dernière version d'iOS 15 dès sa sortie pour les dernières fonctionnalités et l'ensemble le plus complet de mises à jour de sécurité. Ou continuez sur iOS 14 et obtenez toujours des mises à jour de sécurité importantes jusqu'à ce que vous soyez prêt à passer à la prochaine version majeure.

Parallèlement à la sortie d'iOS 14.8.1, Apple a publié ses notes de mise à jour de sécurité montrant que la société a corrigé les bogues liés à l'audio, ColorSync, Continuity Camera, CoreGraphics, GPU Drivers, IOMobileFrameBuffer, Kernel, Sidecar, Status Bar, Voice Control et WebKit.



Si vous avez trouvé autre chose dans la version iOS 14.8.1, partagez-le nous dans les commentaires.