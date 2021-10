Apple Music est disponible sur la PlayStation 5

Il y a 3 heures

Alban Martin

1



Après les rumeurs puis les preuves, le service Apple Music débarque sur la PS5 de Sony. Une bonne nouvelle d'autant que l'intégration est complète. On l'attend désormais sur Xbox Series X et S...

Apple Music veut conquérir les gamers

Apple l'avait finalement annoncé elle-même la semaine dernière, son service de musique en streaming est enfin disponible sur la console next-gen de Sony. Le tweet du 20 octobre mentionnait la Xbox, mais pour le moment seule la PlayStation 5 est servie.

À partir d’aujourd’hui, les utilisateurs PS5 avec un abonnement Apple Music peuvent donc profiter de plus de 90 millions de chansons sur Apple Music, de dizaines de milliers de listes de lecture sélectionnées avec soin, de clips musicaux en 4K, de diffusions Apple Music Radio en direct avec les grands succès du moment et plus encore.

Mieux, la PS5 intègre le service de streaming Apple Music même en arrière-plan, que ce soit pour la musique ou les clips. On peut donc jouer au son de ses playlists préférées.

Lecture de musique en arrière-plan

Les utilisateurs PS5 peuvent lancer l’application Apple Music avant de démarrer un jeu ou pendant leur session de jeu en appuyant sur la touche PS de la manette DualSense pour accéder au centre de contrôle et sélectionner la fonction musique.

Lecture fluide de vidéos en arrière-plan

Les abonnés au service d'Apple peuvent également trouver et regarder des clips musicaux d’une large sélection d’artistes dans l’application Apple Music. Si il est évident qu'on peut regarder un clip en plein écran, il est possible de l'écouter tout en allant jouer une partie sur FIFA, Fortnite ou autre. Génial.



Qui attendait cette nouveauté sur PS5 ?