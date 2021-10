Les nouvelles couleurs du HomePod mini en vente fin novembre en France

Lors de son événement "Unleashed" la semaine dernière, Apple a annoncé que le HomePod mini sera disponible en trois nouvelles couleurs à partir de novembre, y compris le jaune, l'orange et le bleu. Les nouveaux coloris viendront s’ajouter aux options existantes gris sidéral et blanc spatial.

Pas de date précise pour les nouveaux HomePod mini

Apple n'a toujours pas fourni de date de sortie spécifique pour les nouvelles couleurs, mais en Europe, le délai est légèrement plus précis. En effet, la boutique en ligne d'Apple indique que le HomePod mini sera disponible en jaune, orange et bleu à la fin novembre en France, au Royaume-Uni, en Autriche, en Allemagne, en Irlande, en Italie, en Espagne et en Inde.

Dans d'autres pays où les nouvelles couleurs HomePod mini seront disponibles, y compris les États-Unis, le Canada, l'Australie, la Chine, Hong Kong, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande et Taïwan, la boutique en ligne d'Apple mentionne simplement la disponibilité pour le mois de novembre.

Selon toute vraisemblance, les nouvelles couleurs du HomePod mini seront disponibles à la commande à partir du lundi 1er novembre, soit le jour que les Beats Fit Pro découverts dans iOS 15.1. Si cette date est exacte, cela suggère que les nouvelles couleurs seront commercialisées en premier dans des pays comme les États-Unis et le Canada, suivis des pays européens et de l'Inde.

Rappelons qu’au-delà des nouvelles couleurs, il n'y a aucun changement matériel au HomePod mini, dont le prix reste à 99€.