Bons plans iOS : Faster Than Light, Cosmic Frontline AR, Klipped

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 3 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Faster Than Light, Cosmic Frontline AR, Klipped. L'occasion d'économiser 34€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Pushups AR est un compteur automatique de pompes. Placez votre appareil à plat sur le sol en face de votre visage, puis commencez. Définissez des objectifs quotidiens et recevez une notification lorsque vous atteignez des étapes plus importantes. Les + :

Alliage mise tout sur l'automatisation de vos activités au jour le jour : que vous ayez juste besoin de lancer une application ou d'automatiser de nombreuses tâches répétitives et complexes, l'application peut s'en charger. Simple et pratique : si vous avez besoin de poster les photos prises directement sur Facebook, envoyer des SMS à quelqu'un de façon automatique, enregistrer et suivre votre place de parking et votre temps, c'est possible avec Alloy. Les + :

Klipped est une application de prise de notes sans fioritures. Gribouillez des idées, collez du code, prenez des notes, collez du texte et enregistrez des rendez-vous. L'application vous permet de secouer pour annuler/rétablir et activer un mode d'extinction des lumières. Vous avez également la possibilité de corriger automatiquement, de mettre automatiquement en majuscule et bien d'autres... Les + :

Block Drop Duel est un jeu de puzzle classique. Lorsque les blocs tombent d'en haut, déplacez-les de gauche à droite pour qu'ils s'emboîtent parfaitement. Si vous remplissez une ligne entière, celle-ci sera effacée. 10 niveaux de vitesse et 2 modes de jeu rendent ce jeu facile à appréhender, mais plus difficile à suivre dans les niveaux supérieurs. Les + :

Il était la star des années 90, il est désormais disponible sur mobile : Tank Super Wars. Le but du jeu est simple, vous contrôlez votre tank et vous affrontez d'autres adversaires dans des paysages old school qui rappelle la NES. Vous pourrez également designer vos propres cartes pour allonger la durée de vie ! Les + :

La guerre cosmique fait rage ! Préparez-vous à de superbes graphismes en 3D et à des combats spatiaux spectaculaires. Développé exclusivement pour iPhone et iPad, Cosmic Frontline est le jeu de stratégie de RA le plus spectaculaire à ce jour. Naviguez entre les étoiles, colonisez de nouveaux mondes et partez à la conquête des planètes ennemies. Construisez votre vaste flotte de vaisseaux spatiaux et préparez-vous pour la plus grande bataille que la galaxie ait jamais vue. Apprenez les meilleures tactiques, et avec la bonne stratégie inversez le cours de la guerre. Savoir quand défendre et quand attaquer peut faire toute la différence entre la victoire et défaite. Planifiez vos coups avec précaution, on ne sait jamais combien il y en aura. Les + :

On l'avait testé à sa sortie, FTL est un vrai phénomène dans la catégorie des jeux d'aventure et de simulation. Il est conçu comme un roguelike, c'est-à-dire qu'il propose une expérience où la mort signifie de façon irrémédiable la fin de l'aventure et l'obligation de recommencer à zéro. Néanmoins il contient tout de même des éléments persistants qui donnent au joueur l'impression d'avancer d'une façon ou d'une autre. Faster Than Light est un jeu incroyablement complexe et intéressant, et pourtant tellement simple à prendre en main. Ne soyez pas impressionné ou dépassé par le nombre d'éléments à connaitre. Un tutoriel assez court mais très clair permet d'aborder les bases importantes. Vous serez ensuite vite jeté dans l'action et apprendrez par vous-même. Si vous aimez les jeux de rôle, de simulation et de gestion, le tout dans une ambiance Space Opera, FTL doit absolument figurer en bonne place sur votre iPad.

Iron Marines (Jeu, Stratégie, iPhone / iPad, v1.7.11, 1,1 Go, iOS 10.0, Ironhide S.A.) passe de 3,99 € à 0,99 €.

Par les créateurs de la trilogie primée Kingdom Rush, voici un jeu de stratégie intense et dynamique, en temps réel qui vous transportera vers des planètes extraordinaires et inconnues. Une expérience de jeu immersive et stimulante, des graphismes grotesquement attrayants, et une touche d'humour idiot. De courageux soldats, de redoutables méchas et de puissants extraterrestres attendent vos ordres pour relever les plus grands défis.



Ce RTS propose 14 missions, 10 opérations spéciales, 9 héros, 8 armes et 50 réalisation Game Center. Pour le côté stratégie, on trouvera 40 évolutions ainsi que le recrutement et la formation de jeunes soldats qu'on fera évoluer au grès des batailles. A voir le trailer, on ne va pas s'ennuyer.



Si vous aimez les jeux à la StarCraft, vous allez adorer !



Les + :

L'un des meilleurs dans le genre Tower Defense

Télécharger Iron Marines à 0,99 €