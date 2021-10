Concept : une Apple Watch avec encoche pour la caméra

Medhi Naitmazi

Chez Apple, l'encoche semble incontournable. Après l'iPhone il y a quatre ans, la "notch" vient d'arriver sur les MacBook Pro 2021. Le but ? Affiner les bordures tout en conservant les composants comme la caméra. Alors que Meta semble développer sa montre connectée, il est possible qu'Apple envisage de mettre une encoche et un appareil photo sur l'Apple Watch à terme.

Un joli concept d'Apple Watch avec caméra

Si Apple dotait sa montre d'une encoche, elle serait sûrement beaucoup plus petite que celles qu'on connait actuellement. Il ne abriterait probablement qu'une petite caméra. Avec l'écran maintenant poussé jusqu'au bord de l'Apple Watch Series 7, une encoche est vraiment la seule façon d'apporter une caméra sur l'appareil.

Avec un capteur photo, Apple pourrait enfin apporter FaceTime à la montre et introduire une application d'appareil photo à part entière pour prendre des selfies. Les deux applications pourraient avoir des versions miniatures de leurs homologues iPhone. Il pourrait y avoir une interface utilisateur simple à trois boutons pour les appels FaceTime et l'application caméra.

L'encoche est quelque chose qu'Apple cache ou accentue. Avec le nouveau MacBook Pro, elle est très transparente sur l'encoche dans les documents marketing.

Idem avec l'iPhone X, les images ont accentué l'encoche avec des fonds d'écran spécifiques. On pourrait imaginer que la future Apple Watch fasse ce même avec des cadrans tirant parti de cela.

Nos confrères de 9to5Mac ont réalisé un petit concept d'Apple Watch avec caméra. On aperçoit différents cadrans connus mais adaptés à l'encoche.

Mais au-délà de l'encoche et de la caméra, il faudra voir si ce n'est pas trop fatiguant pour les utilisateurs de garder le poignet levé pour une petite visio et si la batterie tiendra le coup. Depuis la première Apple Watch, Apple n'a pas réussi à augmenter significativement l'autonomie.



Plutôt sympa, il serait intéressant de connaître votre avis sur une telle évolution.