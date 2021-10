macOS Monterey : des Hub USB-C et périphériques USB 3.0 ne fonctionnent plus sans raison

Il y a 6 heures

William Teixeira

Depuis maintenant 4 jours, les propriétaires de Mac éligibles à macOS Monterey peuvent télécharger la nouvelle mise à jour. Au programme, une multitude de nouveautés fantastiques (FaceTime amélioré, SharePlay, l'arrivée de l'app Raccourcis...), mais aussi des bugs qui peuvent être particulièrement gênants surtout si vous travaillez avec votre Mac.

Ce bug commence à faire un bad buzz sur les forums d'entraides

Malgré un incroyable programme de bêtas qui a duré pendant plusieurs mois, Apple est passé à côté d'un important bug qui empêche le fonctionnement de certains hub USB-C et périphériques USB 3.0.

En effet, de nombreux clients Apple qui ont installé macOS Monterey se plaignent de ne plus pouvoir utiliser certains Hub USB-C indispensables pour ajouter les connectiques absentes des MacBook (Ethernet, HDMI, USB 3.0...).

Voici le genre de message qu'on peut apercevoir sur Reddit :

Mon concentrateur USB-C a des problèmes avec cette mise à jour. Le port HDMI connecté à mon deuxième écran fonctionne sur le concentrateur, mais aucun des ports USB3 ne fonctionne du tout. J'ai essayé différents ports C sur le MacMini et différents concentrateurs (j'en ai 4). J'ai également reproduit ce problème sur mon MacBook Air M1 après la mise à jour vers Monterey. Voici le hub que j'utilise. Il fonctionnait parfaitement avec macOS Big Sur. J'ai eu un appel avec l'assistance Apple et ils ont dit d'essayer un concentrateur certifié Apple. J'ai utilisé celui que j'avais flottant dans mon sac et les ports HDMI et USB3 y travaillaient. J'ai essayé d'enchaîner le hub Amazon au hub Apple, mais cela n'a pas fonctionné non plus. Le support m'a dit que de nombreuses personnes se plaignaient de ce problème et qu'il sera, espérons-le, corrigé dans le prochain correctif pour être repoussé.

Les remontées sont assez partagées, certains expliquent que leur Hub USB-C est complètement inutilisable, malgré que celui-ci semble bien détecté par le MacBook. D'autres utilisateurs affirment avoir un fonctionnement partiel de leur Hub depuis le passage vers macOS Monterey, le problème qui revient le plus souvent, c'est l'absence de fonctionnement des ports USB 3.0 sur les Hub.

Les développeurs avaient prévenu Apple

Le but d'un programme de bêta, c'est d'aider une entreprise à améliorer son système d'exploitation en le testant et en l'utilisant au quotidien. Les développeurs qui ont installé les diverses bêtas de macOS Monterey cet été avaient déjà averti Apple sur l'existence de ce problème, des messages d'avertissements ont été publiés à plusieurs reprises au mois de juillet sur les forums de développeurs d'Apple.



Malheureusement, la firme de Cupertino ne semble pas avoir pris en compte cette remontée qui est tout de même importante, car de nombreux utilisateurs ont besoin de leur Hub USB-C pour utiliser un accessoire tiers.



Pour le moment, le nombre de personnes concernées est assez faible, mais plus le temps va passer, plus les plaintes vont s'intensifier puisque chaque jour de nouveaux propriétaires de Mac téléchargent et installent la mise à jour macOS Monterey.