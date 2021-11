Bons plans iOS : Package Inc., Notability, Perfect Fit (Hex)

Hier à 21:55

Guillaume Gabriel

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 4 jeux gratuits et 4 promos avec notamment Package Inc., Notability, Perfect Fit (Hex). L'occasion d'économiser 38€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Starlight (App, iPhone / iPad, v3.2.6, 69 Mo, iOS 12.1, ION6, LLC) passe de 1,99 € à gratuit. Un planétarium sur votre appareil pour admirer et découvrir le ciel avec ses constellations et ses étoiles comme vous ne l'avez jamais vu. En réalité augmentée, pointez le ciel avec votre iPhone et apprenez à reconnaitre les étoiles qui vous entoure. Si vous voulez épater un ou une amie, c'est le moment !



Les + : Idéal pour les débutants

Une belle interface Télécharger l'app gratuite Starlight





AirDisk Pro (App, iPhone / iPad, v7.3.7, 56 Mo, iOS 12.0, Felix Yew) passe de 2,99 € à gratuit. Une application qui va transformer votre iPhone ou iPad en clé de stockage sans fil. On peut ainsi transférer sans câble des fichiers volumineux (photo, vidéo, musique, document) entre son ordinateur et son iPhone ou iPad et inversement.



C'est pratique et ca fonctionne, alors que demander de plus ? Il y a même la possibilité de prévisualiser les fichiers.



Les + : Très facile Télécharger l'app gratuite AirDisk Pro





Notability (App, iPhone / iPad, v11.0.1, 463 Mo, iOS 13.0, Ginger Labs) passe de 8,99 € à gratuit. Bienvenue sur Notability : application de prise de note et d’annotation PDF puissante et pourtant merveilleusement simple.



Les étudiants, enseignants et professionnels du monde des affaires utilisent Notability tous les jours pour améliorer leur quotidien. Uniquement conçue pour que chaque appareil offre la meilleure expérience de prise de note à l'école, à la maison et au travail.



Les + : Passez au papier digital

Glisser-déposer Télécharger l'app gratuite Notability





Slideshow Master Pro (App, iPhone / iPad, v6.1, 87 Mo, iOS 8.0, 80 Degree Photo Studio) passe de 1,99 € à gratuit. Slideshow Master vous place dans le fauteuil du réalisateur. Commencez par choisir un lot de photos et de vidéos dans votre bibliothèque et un modèle pour les accompagner.



Ensuite, passez par chaque étape du processus d'édition en ajoutant différentes transitions, animations, filtres et effets, sous-titres et musique de fond.



Les + : Créez de beaux montages facilement Télécharger l'app gratuite Slideshow Master Pro





Jeux gratuits iOS :

Antistress (Jeu, Simulation / Forme et santé, iPhone / iPad, v4.61, 142 Mo, iOS 11.0, Moreno Maio) passe de 1,99 € à gratuit. Lorsque vous avez besoin de détente, un peu de paix ou juste d’un moment de distraction, profitez de cette collection de jouets: écoutez le son des cannes de bambou secouées par le vent, jouez avec des cubes en bois, glissez doucement votre doigt sur les cheveux du de l'eau, des boutons-poussoirs, des dessins à la craie et plus



Vous faites la queue et vous devez passer le temps? Ouvrez Antistress et commencez à jouer avec un pendule de Newton!

Êtes-vous en colère contre quelqu'un? Prenez un moment de détente avec le jeu des quinze!

Avez-vous besoin de vous distraire de l'étude? Ouvrez Antistress et choisissez parmi plus de 50 (cinquante!) jouets!



Les + : Plein de jeux et d'activités pour vous relaxer Télécharger le jeu gratuit Antistress





Lootbox RPG (Jeu, Jeux de rôle, iPhone / iPad, v1.95.240, 181 Mo, iOS 9.0, Mario J. Gaida) passe de 1,99 € à gratuit. Lootbox est un joli petit jeu d'exploration de donjon qui vous mènera directement en enfer. Vous êtes sur le point de vous lancer dans une quête qui vous mènera à divers endroits jusqu'à ce que vous ayez enfin la chance d'aider votre père à défendre le royaume contre ses ennemis.



Les + : Un rogue-like intéressant ! Télécharger le jeu gratuit Lootbox RPG





Stars Wheel (Jeu, Casse-tête / Jeux de société, iPhone / iPad, v1.0.2, 29 Mo, iOS 8.0, particlemade) passe de 1,99 € à gratuit. Mis en avant par Apple, ce jeu est un puzzle relaxant qui a la tête dans les étoiles. Le but ? Relier chaque étoile de couleur entre elles. Facile ? Pas si sûr, vous allez voir.



Il est conseillé de mettre son casque pour profiter de l'ambiance sonore qui va avec.



Les + : Parfait pour se détendre Télécharger le jeu gratuit Stars Wheel





Perfect Fit (Hex) (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.1.17, 60 Mo, iOS 9, Russell Mehringer) passe de 2,99 € à gratuit. Dans Perfect Fit, vous devrez compléter des puzzles en retirant des segments triangulaires d'un hexagone jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien.



Un narrateur lit des poèmes pendant que vous jouez. Vous aurez certainement envie de mettre le son pour ce jeu.



Les + : Si vous aimez vous prendre la tête... Télécharger le jeu gratuit Perfect Fit (Hex)





Promotions iOS :

Package Inc. (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v14.0, 97 Mo, iOS 10.0, WebAvenue Unipessoal Lda) passe de 3,99 € à 1,99 €. Package Inc. est un simulateur de livraison passionnant, créé par les mêmes développeurs de Traffix et Railways.

Le jeu entier est disponible sans annonces et dispose de belles étapes qui peuvent faire appel à ceux qui se soucient le plus de style. Qui ne voudrait pas avoir la Tour Eiffel dans sa ville?



Package Inc. est un beau jeu sur la conception d'un système de livraison pour une ville en pleine croissance. Construisez une connexion entre différents hubs et déssservez plusieurs destinations, comme des usines, postes de police, cafés, bibliothèques, boutiques, bars, hôtels, pizzerias, animaleries ou écoles.



Les + : Un jeu de simulation très prenant et complet Télécharger Package Inc. à 1,99 €





Railways! (Jeu, Simulation / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.5, 145 Mo, iOS 10.0, WebAvenue Unipessoal Lda) passe de 3,99 € à 0,99 €. Est-ce que vous recherchez une expérience immersive ultime dans les jeux pour mobiles ?



Si votre réponse est positive, le jeu Railways répondra surement à vos attentes. Conçu par les mêmes créateurs que Traffix, Railways est un jeu de simulation où vous avez des trains, des passagers et des voies ferrées. Votre objectif est de déplacer stratégiquement les trains entre les voies, d’embarquer les passagers et d'éviter les collisions. Votre mission est terminée lorsque vous aurez récupéré tous les passagers.



Les + : Si vous aimez vous cassez la tête Télécharger Railways! à 0,99 €





Million Onion Hotel (Jeu, Action / Casse-tête, iPhone / iPad, v1.2.1, 92 Mo, iOS 8.0) passe de 3,99 € à 0,99 €. Million Onion Hotel est un jeu dont les multiples facettes feront autant appel à vos réflexes qu'à votre réflexion ! Entrez dans un monde à l'univers sonore déroutant avec un style graphique en pixel art et des animations inimitables !



Alignez les oignons diagonalement, horizontalement et verticalement dans un jeu d'action-réflexion bourré d'humour, de fun et d'éléments à débloquer !



Les + : 30 inventions à débloquer

C'est fun Télécharger Million Onion Hotel à 0,99 €