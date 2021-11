Le nouveau modèle de l'app Notability exaspère les clients

Il y a 5 heures

Alban Martin

Les utilisateurs de Notability ont été frustrés et passablement énervés après que le studio derrière la populaire application de prise de notes sur macOS et iOS ait révélé lundi être passé sur un modèle d'abonnement. Problèmes, les clients actuels qui avaient payé l'application pourront utiliser toutes les fonctionnalités... pendant un an.



Notability 11 passe à l'abonnement et ne se fait pas que des amis

On le sait, Apple pousse les développeurs à proposer un abonnement dans leurs applications. Si chez iSoft, nous ne voulons pas y céder, de nombreuses sociétés change de braquet. C'est le cas de Notability.

Auparavant disponible en tant qu'achat unique de 8,99€, Notability pour iPhone, iPad et Mac est maintenant téléchargeable gratuitement sur l'App Store, mais toutes les fonctionnalités ne sont pas disponibles dans la version "freemium", et celles qui sont incluses ont des limitations notables.

Pour obtenir "l'expérience de notabilité complète" offerte par la version 11.0 de l'application, il faut maintenant un abonnement annuel de 14,99€, qui comprend une prise de notes illimitée et l'accès à des fonctionnalités supplémentaires qui sont autrement disponibles en tant qu'achats intégrés.

Dans la mesure où cela affecte les utilisateurs actuels qui ont acheté l'application complète, les fonctionnalités clés deviendront non fonctionnelles après un an, après quoi ils devront s'abonner pour conserver l'ensemble de fonctionnalités qu'ils ont initialement payé. En d'autres termes, aucun régime de droits acquis n'est actuellement offert. Adressé à ces utilisateurs, un article du blog Notability explique :

Merci pour votre soutien pendant toutes ces années. Vous pourrez continuer à utiliser Notability comme vous le faites maintenant pour l'année prochaine gratuitement. Vous continuerez d'avoir accès à tous les articles ou technologies que vous avez précédemment achetés. Si vous souhaitez avoir accès à du contenu ou à une technologie plus haut de gamme comme la reconnaissance de l'écriture manuscrite et la conversion mathématique de MyScript, vous pouvez choisir de vous abonner à tout moment. Une fois l'année écoulée, vous pouvez choisir de devenir abonné annuel ou d'utiliser la version gratuite de Notability.

Des milliers d'utilisateurs de Notability se sont rendu sur Twitter et Reddit pour exprimer leur mécontentement face au changement de modèle inattendu.

Comme de nombreux utilisateurs l'ont souligné, à première vue, le changement semble violer les directives de l'App Store d'Apple, qui stipulent que "si vous changez votre application existante pour un modèle commercial basé sur un abonnement, vous ne devriez pas supprimer la fonctionnalité principale que les utilisateurs existants ont déjà payée".

L'application a pourtant obtenu une place dans l'encart "Choix de l'éditeur" et figure régulièrement comme la mieux classée dans le monde entier sur l'App Store dans sa catégorie. L'application a acquis une grande popularité auprès des étudiants et des enseignants, car elle comprend une variété d'outils de prise de notes, d'historisation et de dessin, et peut être utilisée pour annoter des documents importés.

L'autre application populaire de prise de notes pour iOS et Mac que Notability est souvent comparée à GoodNotes, qui reste disponible en tant qu'achat unique de 7,99 € sur l'App Store.

Plusieurs applications populaires sont passées aux modèles d'abonnement ces dernières années afin d'éviter la diminution des revenus après des années de mises à jour gratuites, mais certains développeurs ont adopté une approche différente et moins source de division.

Par exemple, il y a un peu plus d'un an, les développeurs de l'application photo Halide ont publié Halide Mark II comme une toute nouvelle application, et l'ont donnée gratuitement à tous les utilisateurs de l'application originale, avec toutes les nouvelles fonctionnalités et mises à jour gratuites pendant un an. Une fois l'année écoulée, l'application continue de fonctionner, mais pour obtenir des fonctionnalités supplémentaires, il faut un abonnement facultatif ou un achat unique.

